جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 أغسطس في الدوري المصري ودوري أبطال أوروبا والسوبر الألماني وأهم البطولات، وما هي القنوات الناقلة؟

تتواصل الإثارة في مباريات اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021 في الدوريات العربية وعلى الصعيد الأوروبي.

الأهلي يلعب ضد طلائع الجيش في نفس توقيت مباراة الزمالك مع وادي دجلة في الأمتار الأخيرة من الدوري المصري الممتاز لتحديد البطل.

وفي أوروبا تنطلق الجولة الأخيرة لتحديد المتأهلين إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22.

كما يواجه بايرن ميونخ نظيره بوروسيا دورتموند في السوبر الألماني.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2021-22

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 أغسطس "17-8-2021":

السوبر الألماني - النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة بايرن ميونخ - بوروسيا دورتموند 20:30 مصر، 21:30 السعودية غير منقول عربيًا

دوري أبطال أوروبا - ملحق دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة ريد بول سالزبورج - بروندبي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium موناكو - شاختار 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري - الجولة 31 المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد - سيراميكا 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON Time Sports 3 HD إنبي - الإسماعيلي 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON Time Sports 1 HD طلائع الجيش - الأهلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON Time Sports 1 HD الزمالك - وادي دجلة 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON Time Sports 2 HD

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