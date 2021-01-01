جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 في دوري أبطال أوروبا وإفريقيا وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

كوكبة من المباريات الكبرى اليوم في ليلة جديدة من ليالي الأبطال.

البداية ستكون من دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف مانشستر سيتي نادي بوروسيا مونشنجلادباخ، وتمكن فريق جوارديولا من الفوز في الذهاب بنتيجة 2/0، كما يحل أتالانتا ضيفًا على ريال مدريد في مباراة لن تكون سهلة على كلا الفريقين، حيث تمكن الملكي من الفوز بصعوبة في الذهاب بنتيجة 1/0 رغم النقص العددي للفريق الإيطالي.

ثم في دوري أبطال إفريقيا، يلعب النادي الأهلي لقاء في غاية الأهمية خارج أرضه ضد فيتا كلوب، كما يخوض الزمالك لقاء مصيري ضد الترجي على ستاد القاهرة.

بينما في كأس خادم الحرمين الشريفين، يواجه النصر نادي العين، كما يلتقي الاتحاد بالفتح في الدور ربع النهائي من البطولة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الثلاثاء 16 مارس 2021 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 مارس"16-3-2021":

دوري أبطال أوروبا - دور الـ 16 المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - أتالانتا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports Premium 1 مانشستر سيتي - بوروسيا مونشنجلادباخ 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports Premium 2

دوري أبطال إفريقيا - المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة فيتا كلوب - الأهلي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 الزمالك - الترجي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 4

كأس خادم الحرمين الشريفين - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة النصر - العين 18:40 السعودية، 17:40 مصر KSA Sports 1 HD الاتحاد - الفتح 20:45 السعودية، 19:45 مصر KSA Sports 2 HD

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