أخبار الانتقالات: الريال يحدد خليفة مودريتش واليونايتد يراقب باو توريس

مانشستر يونايتد يحدد باو توريس كبديل لصفقة راموس
الشياطين الحمر يضعون الخطة البديلة لقلب الدفاع
حسبما ورد في تودو فيشاجيس، فإن مانشستر يونايتد يراقب لاعب فياريال باو توريس في المركز الثاني في القائمة القصيرة الصيفية في دور قلب الدفاع.
سيرخيو راموس هو الخيار الأفضل للنادي، لكن إذا وقع المخضرم صفقة جديدة مع ريال مدريد أو ذهب إلى مكان آخر، فإن يونايتد مستعد للانتقال لزميله الدولي.
شارك توريس البالغ من العمر 24 عامًا في 26 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم.
مدافع جديد على رأس قائمة انتقالات برشلونة
حسب تودو فيشاجيس، فإن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، جعل بوبكر كامارا لاعب مارسيليا أولوية قصوى في الانتقالات الصيفية.
ينتهى عقد اللاعب في صيف عام 2022، رفض المدافع عروض النادي لصفقة جديدة ومن المقرر بيعه في الصيف.
استراتيجية جديدة من باريس في مفاوضات ميسي
باريس سان جيرمان يستعد لاتخاذ استراتيجية منخفضة المستوى لمطاردة ليونيل ميسي بعد أن قاموا بمغازلته الصريحة في الأسابيع الأخيرة.
قال لياندرو باريديس لصحيفة جورنال دو ديمانش: "لقد طُلب مني عدم التطرق إلى هذا الموضوع بعد الآن لأن الناس لم يعجبهم موقفي".
ريال مدريد يراقب خليفة مودريتش
يريد ريال مدريد بديلاً للوكا مودريتش، ويعتقد أن لاعب لاتسيو سيرجي ميلينكوفيتش – سافيتش هو الرجل الذي يحتاجونه، وفقًا لـ دون بالون.
كان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مع النادي الإيطالي منذ عام 2015 ولعب ما يقرب من 200 مباراة في السيري آ.
يُعتقد أنه سيكلف النادي الملكي حوالي 70 مليون يورو.
توخيل لا يريد هالاند!
يصر توماس توخيل على أنه لا يحلم بمهاجم جديد قادم إلى تشيلسي في الصيف ويعتقد أن التركيز على الأساسيات يمكن أن يضمن أن نجوم النادي الحاليين يجدون لمستهم التهديفية.
بدأ كاي هافرتس وأضاع أكبر فرص البلوز في التعادل 0-0 خارج أرضه مع ليدز يوم السبت لينضم إلى أمثال تيمو فيرنر وحكيم زياش وكريستيان بوليسيتش في معاناته من أجل إنهاء الهجمة.
على الرغم من أن تشيلسي خاض 12 مباراة دون هزيمة تحت قيادة توخيل، إلا أنه سجل 13 هدفًا فقط، وكان أوليفييه جيرو هو المهاجم صاحب الهدفين.
يُعتقد أن نجم بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند هو الهدف الأول لتحسين خط هجوم تشيلسي.
ستوك سيتي يخشى رحيل مدافعه إلى مانشستر يونايتد
زاد قلق ستوك سيتي من أن مانشستر يونايتد سيتجه إلى قلب الدفاع ناثان كولينز هذا الصيف ، حسب ذا صن.
يفضل ستوك ألا يخسر المدافع البالغ من العمر 19 عامًا، وسيقدمون له عقد أكبر في الموسم المقبل، لكنهم يعلمون أنه قد يكون من الصعب تجنب اهتمام الشياطين الحمر.
ميلان يراقب مهاجم سانتوس
وفقًا لـ ESPN ، سينتقل ميلان إلى مهاجم سانتوس كايو خورخي بحلول عام 2022 عندما ينتهي عقده، وربما يسرع جدوله الزمني إذا استمر تطور اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا.
ارتبط ميلان، بقيادة زلاتان إبراهيموفيتش البالغ من العمر 39 عامًا، بالبحث عن مهاجمين شباب في جميع أنحاء العالم في الأشهر الأخيرة، برغبتهم في زيادة قوة الهجوم.
لابورتا يريد بقاء ديمبيلي
ستكون إحدى أولويات جوان لابورتا بعد عودته إلى رئاسة برشلونة تجديد عقد عثمان ديمبيلي، وفقًا لتقرير سبورت.
سيؤدي لابورتا اليمين هذا الأسبوع وهو من أشد المعجبين بالمهاجم الفرنسي، الذي ينتهي عقده الحالي في يونيو 2022.
سولشاير يدافع عن دي خيا
يقول أولي جونار سولشاير إن أي شخص يهمش ديفيد دي خيا "مخطئ تمامًا".
ويخضع دي خيا حاليًا للحجر الصحي بمنزله بعد عودته من إسبانيا، حيث سُمح له بالسفر ليكون مع زوجته من أجل ولادة طفلهما الأول، مما يمهد الطريق أمام هندرسون للبدء يوم الأحد ضد وست هام.
بدأ هندرسون كل من المباريات الثلاث التي غاب عنها دي خيا حتى الآن، مما سمح بهدف واحد فقط من تلك المواجهات مع كريستال بالاس ومانشستر سيتي وميلان.
مانشستر يونايتد يستهدف كريستيانو رونالدو!
اختار أولي جونار سولشاير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وروي كين كأهم الأهداف الانتقالية لمانشستر يونايتد في الصيف القادم.
رغم حاجة الشياطين الحمر لدعم الخط الدفاعي، لكنهم وضعوا البدائل القوية استعدادًا لرحيل كافاني.