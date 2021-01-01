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أخبار الانتقالات: الريال يحدد خليفة مودريتش واليونايتد يراقب باو توريس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 15 مارس 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات 2021؟

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Pau Torres Manchester United 2020
Goal/Getty

مانشستر يونايتد يحدد باو توريس كبديل لصفقة راموس

2021-03-15T08:10:44Z

الشياطين الحمر يضعون الخطة البديلة لقلب الدفاع

حسبما ورد في تودو فيشاجيس، فإن مانشستر يونايتد يراقب لاعب فياريال باو توريس في المركز الثاني في القائمة القصيرة الصيفية في دور قلب الدفاع.

سيرخيو راموس هو الخيار الأفضل للنادي، لكن إذا وقع المخضرم صفقة جديدة مع ريال مدريد أو ذهب إلى مكان آخر، فإن يونايتد مستعد للانتقال لزميله الدولي.

شارك توريس البالغ من العمر 24 عامًا في 26 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

Pau Torres Villarreal
Getty Images

مدافع جديد على رأس قائمة انتقالات برشلونة

2021-03-15T08:10:16Z

حسب تودو فيشاجيس، فإن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، جعل بوبكر كامارا لاعب مارسيليا أولوية قصوى في الانتقالات الصيفية.

ينتهى عقد اللاعب في صيف عام 2022، رفض المدافع عروض النادي لصفقة جديدة ومن المقرر بيعه في الصيف.

استراتيجية جديدة من باريس في مفاوضات ميسي

2021-03-15T08:09:59Z

باريس سان جيرمان يستعد لاتخاذ استراتيجية منخفضة المستوى لمطاردة ليونيل ميسي بعد أن قاموا بمغازلته الصريحة في الأسابيع الأخيرة.

قال لياندرو باريديس لصحيفة جورنال دو ديمانش: "لقد طُلب مني عدم التطرق إلى هذا الموضوع بعد الآن لأن الناس لم يعجبهم موقفي".

ريال مدريد يراقب خليفة مودريتش

2021-03-15T08:07:22Z

يريد ريال مدريد بديلاً للوكا مودريتش، ويعتقد أن لاعب لاتسيو سيرجي ميلينكوفيتش – سافيتش هو الرجل الذي يحتاجونه، وفقًا لـ دون بالون.

كان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مع النادي الإيطالي منذ عام 2015 ولعب ما يقرب من 200 مباراة في السيري آ.

يُعتقد أنه سيكلف النادي الملكي حوالي 70 مليون يورو.

Milinkovic-Savic Lazio
Getty

توخيل لا يريد هالاند!

2021-03-15T08:07:02Z

يصر توماس توخيل على أنه لا يحلم بمهاجم جديد قادم إلى تشيلسي في الصيف ويعتقد أن التركيز على الأساسيات يمكن أن يضمن أن نجوم النادي الحاليين يجدون لمستهم التهديفية.

بدأ كاي هافرتس وأضاع أكبر فرص البلوز في التعادل 0-0 خارج أرضه مع ليدز يوم السبت لينضم إلى أمثال تيمو فيرنر وحكيم زياش وكريستيان بوليسيتش في معاناته من أجل إنهاء الهجمة.

على الرغم من أن تشيلسي خاض 12 مباراة دون هزيمة تحت قيادة توخيل، إلا أنه سجل 13 هدفًا فقط، وكان أوليفييه جيرو هو المهاجم صاحب الهدفين.

 يُعتقد أن نجم بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند هو الهدف الأول لتحسين خط هجوم تشيلسي.

ستوك سيتي يخشى رحيل مدافعه إلى مانشستر يونايتد

2021-03-15T08:06:45Z

زاد قلق ستوك سيتي من أن مانشستر يونايتد سيتجه إلى قلب الدفاع ناثان كولينز هذا الصيف ، حسب ذا صن.

يفضل ستوك ألا يخسر المدافع البالغ من العمر 19 عامًا،  وسيقدمون له عقد أكبر في الموسم المقبل، لكنهم يعلمون أنه قد يكون من الصعب تجنب اهتمام الشياطين الحمر.

ميلان يراقب مهاجم سانتوس

2021-03-15T08:06:25Z

وفقًا لـ ESPN ، سينتقل ميلان إلى مهاجم سانتوس كايو خورخي بحلول عام 2022 عندما ينتهي عقده، وربما يسرع جدوله الزمني إذا استمر تطور اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا.

ارتبط ميلان، بقيادة زلاتان إبراهيموفيتش البالغ من العمر 39 عامًا، بالبحث عن مهاجمين شباب في جميع أنحاء العالم في الأشهر الأخيرة، برغبتهم في زيادة قوة الهجوم.

لابورتا يريد بقاء ديمبيلي

2021-03-14T08:10:07Z

ستكون إحدى أولويات جوان لابورتا بعد عودته إلى رئاسة برشلونة تجديد عقد عثمان ديمبيلي، وفقًا لتقرير سبورت.

سيؤدي لابورتا اليمين هذا الأسبوع وهو من أشد المعجبين بالمهاجم الفرنسي، الذي ينتهي عقده الحالي في يونيو 2022.

سولشاير يدافع عن دي خيا

2021-03-14T08:07:33Z

يقول أولي جونار سولشاير إن أي شخص يهمش ديفيد دي خيا "مخطئ تمامًا".

ويخضع دي خيا حاليًا للحجر الصحي بمنزله بعد عودته من إسبانيا، حيث سُمح له بالسفر ليكون مع زوجته من أجل ولادة طفلهما الأول، مما يمهد الطريق أمام هندرسون للبدء يوم الأحد ضد وست هام.

بدأ هندرسون كل من المباريات الثلاث التي غاب عنها دي خيا حتى الآن، مما سمح بهدف واحد فقط من تلك المواجهات مع كريستال بالاس ومانشستر سيتي وميلان.

مانشستر يونايتد يستهدف كريستيانو رونالدو!

2021-03-14T08:06:10Z

اختار أولي جونار سولشاير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وروي كين كأهم الأهداف الانتقالية لمانشستر يونايتد في الصيف القادم.

رغم حاجة الشياطين الحمر لدعم الخط الدفاعي، لكنهم وضعوا البدائل القوية استعدادًا لرحيل كافاني.

Cristiano Ronaldo Man United
Getty Images