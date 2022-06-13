جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 في البطولات الأوروبية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع نهاية موسم 2021-22 في أوروبا، وتراجع عدد مباريات كرة القدم بنهاية منافسات دوري أبطال أوروبا، فإننا ندخل مرحلة التوقف الدولي في شهر يونيو 2022، والتي تشهد عددًا هائلًا من المباريات الخاصة بالمنتخبات.

ويوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، سنكون على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بداية من مباريات في النسخة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام عدد من المباريات مساء الثلاثاء في دوري الأمم الأوروبية، وعلى رأسها المواجهة التي ستجمع بين ألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى مواجهة بولندا وبلجيكا.

وتقام مساء الثلاثاء أيضًا مباراة حاسمة في التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022، تجمع بين نيوزيلندا وكوستاريكا، في الملحق العالمي المؤهل إلى مونديال قطر

فيما تتواصل كذلك المباريات الودية للمنتخبات خلال فترة التوقف الدولي، والتي يأتي على رأسها مواجهة كوريا الجنوبية أمام مصر.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 "14-06-2022"

دوري الأمم الأوروبية

المباراة الموعد القناة الناقلة أرمينيا - اسكتلندا 18:00 مصر، 19:00 السعودية Uefa.tv مولدوفا - أندورا 18:00 مصر، 19:00 السعودية Uefa.tv أوكرانيا - أيرلندا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv إنجلترا - المجر 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv ألمانيا - إيطاليا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv البوسنة والهرسك - فنلندا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv رومانيا - الجبل الأسود 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv لوكسمبورج - جزر الفارو 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv تركيا - ليتوانيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv ليشتنشتاين - لاتفيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv هولندا - ويلز 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv بولندا - بلجيكا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv

الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2022

المباراة الموعد القناة الناقلة نيوزيلندا - كوستاريكا 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

مباريات ودية دولية