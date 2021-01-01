جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021 في دوري أبطال أوروبا وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

بعد ختام الدوريات الأوروبية أمس الإثنين، تعود اليوم مباريات دوري أبطال أوروبا 2021 في إياب ربع النهائي.

سيلتقي نادي تشيلسي الإنجليزي نادي بورتو على ملعب رامون سانشيز بإسبانيا، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز البلوز بهدفين دون رد.

وسيكون عشاق الكرة في جميع أنحاء العالم على موعد مع إحدى قمم ربع نهائي دوري الأبطال، حيث يستضيف نادي باريس سان جيرمان نادي بايرن ميونخ، وقد انتهت مباراة الذهاب بفوز النادي العاصمي الفرنسي خارج أرضه بثلاثة أهدافٍ لهدفين.

وفي دوري الدرجة الأولى السعودي، سيلتقي الساحل مع هجر والخليج مع الفيحاء والعدالة مع أحد، كما سيواجه الكوكب النهضة والطائي البكيرية وجدة نجران.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2020-21 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 13 أبريل"13-4-2021":

دوري أبطال أوروبا - إياب ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - بورتو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 Premium باريس سان جيرمان - بايرن ميونخ 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium

الدوري السعودي الدرجة الأولى - الجولة 31 المباراة الموعد الساحل - هجر 21:30 السعودية، 22:30 الإمارات الخليج - الفيحاء 21:30 السعودية، 22:30 الإمارات العدالة - أحد 21:35 السعودية، 22:35 الإمارات الكوكب - النهضة 21:45 السعودية، 22:45 الإمارات الطائي - البكيرية 22:05 السعودية، 23:05 الإمارات جدة - نجران 22:10 السعودية، 23:10 الإمارات

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