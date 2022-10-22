جدول مباريات اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل اليوم المباريات القوية في الدوريات الأوروبية، وسنكون على موعد مع مباريات ممتعة في الدوريات العربية.

في الدوري الإنجليزي، تستمر الجولة 13 بمباراة ليستر سيتي ضد وولفرهامبتون، كما يستضيف ليدز يونايتد فولهام وساوثامبتون آرسنال وأستون فيلا بيرنتفورد وتوتنهام نيوكاسل.

يلتقي برشلونة مع أتلتيك بيلباو في الجولة 11 من الدوري الإسباني، كما يواجه إسبانيول إلتشي وريال بيتيس أتلتيكو مدريد وجيرونا أوساسونا وفياريال ألميريا.

وفي الدوري الإيطالي يلتقي أودينيزي تورينو وبولونيا ليتشي وأتالانتا لاتسيو، كما سنكون على موعد مع قمة قوية بين روما ونابولي.

وعربيًا، تستمر مواجهات الدوري المصري الممتاز بأسبوعه الثاني، ويستضيف اليوم بيراميدز المصري وسيراميكا كليوباترا الزمالك والأهلي أسوان.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي – الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة وولفرهامبتون - ليستر سيتي 15:00 مصر، 16:00 السعودية - ليدز يونايتد - فولهام 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ساوثامبتون - آرسنال 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أستون فيلا - برينتفورد 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium توتنهام - نيوكاسل 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 11

المباراة الموعد القناة الناقلة إسبانيول - إلتشي 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 ريال بيتيس - أتلتيكو مدريد 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 جيرونا - أوساسونا 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 فياريال - ألميريا 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 2 English برشلونة - أتلتيك بيلباو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة 11

المباراة الموعد القناة الناقلة أودينيزي - تورينو 12:30 مصر، 13:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 بولونيا - ليتشي 15:00 مصر، 16:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 أتالانتا - لاتسيو 18:00 مصر، 19:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 روما - نابولي 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني – الجولة 11

المباراة الموعد القناة الناقلة بوخوم - أونيون برلين 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 3 هيرتا برلين - شالكه 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي – الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة أنجيه - رين 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 2 كليرمون فوت - ستاد بريست 15:00 مصر، 16:00 السعودية - ستاد ريمس - أوسير 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 6 تولوز - ستراسبورج 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 2 تروا - لوريان 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 نيس - نانت 17:05 مصر، 18:05 السعودية beIN Sports HD 2 ليل - موناكو 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري المصري – الجولة 2