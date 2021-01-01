جدول مباريات اليوم الإثنين 26 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 26 أبريل 2021 في الدوري الإنجليزي والمصري والإسباني وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يشهد اليوم الإثنين الموافق 26 أبريل العديد من المباريات القوية في البطولات المختلفة، من المرحلة الأخيرة لحسم الدوريات في الموسم الكروي المثير.

البداية من الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يلعب ليستر سيتي مع كريستال بالاس، أما في الدوري الإسباني، فيلتقي إيبار مع ريال سوسييداد.

الدوري الإيطالي يشهد قمة كبيرة تبشر بإثارة كبيرة، عندما يلعب ميلان مع لاتسيو، كما يلعب تورينو مع نابولي في مباراة أخرى قوية.

عربيًا، يلعب السد مع فولاذ في مباراة حاسمة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، مع مباراة أخرى قوية بين الشارقة والقوة الجوية العراقي.

ويلتقي النصر مع الوحدات الأردني في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، ويلعب الوحدة مع بيرسبوليس وأخيرًا الريان مع جوا.

أخيرًا، فهناك مباراة هامة ومثيرة متوقعة في الدوري المصري، عندما يلعب الزمالك مع نظيره البنك الأهلي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الإثنين 26 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 أبريل"26-4-2021":

دوري أبطال آسيا - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة الوحدة - بيرسبوليس 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات لا يوجد الريان - جوا 20:00 السعودية وقطر، 21:00 الإمارات لا يوجد القوة الجوية - الشارقة 21:00 العراق، 22:00 الإمارات لا يوجد النصر - الوحدات 21:00 السعودية والأردن، 22:00 الإمارات لا يوجد فولاد - السد 21:00 السعودية وقطر، 22:00 الإمارات لا يوجد

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة ليستر سيتي - كريستال بالاس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium

الدوري الإيطالي - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة تورينو - نابولي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 3 لاتسيو - ميلان 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإسباني - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة إيبار - ريال سوسييداد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري المصري الممتاز - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - البنك الأهلي 21:30 مصر، 22:30 السعودية OnTime Sports HD

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