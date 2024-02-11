جدول مباريات اليوم الإثنين 12 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Mauricio Pochettino Enzo Fernandez Chelsea 2023-24Getty
الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني – الليجاCrystal Palace v ChelseaCrystal PalaceChelseaالدوري الإيطالي الدرجة الأولىAlmeria v Athletic BilbaoAlmeriaAthletic BilbaoJuventus v UdineseJuventusUdinese

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 12 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 12 فبراير 2024 حيث نتابع ختام الجولة 24 من الدوري الإنجليزي 2023-2024، والتي نشاهد فيها تشيلسي ضيفاً على كريستال بالاس، وفي الدوري الإسباني نتابع أيضاً لقاء وحيد يجمع بين ألميريا وأتلتيك بيلباو.

ومن إسبانيا إلى إيطاليا حيث يخوض يوفنتوس مواجهته في السيري آ أمام أودينيزي، ولن ينتهي اليوم بذلك فمحبي الكرة السعودية على موعد مع مباريات الجولة 21 من دوري يلو السعودي، حيث مواجهة الجبلين وهجر، ولقاء القادسية ضد العين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 12 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

خطوة مفاجئة من السعودية .. حلم "مبابي" قد يتحول إلى كابوس

جدول مباريات اليوم الإثنين 12 فبراير 2024 "12-02-2024"

الدوري الإنجليزي - الأسبوع الـ24

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
كريستال بالاس - تشيلسي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS 1حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الأسبوع الـ24

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ألميريا - أتلتيك بيلباو22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN SPORTS 3محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة 24

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
يوفنتوس - أودينيزي21:45 مصر، 22:45 السعوديةStarzPlayخالد الغول

دوري يلو السعودي - الأسبوع 21

المباراةالموعدالقناة الناقلة
هجر - الجبلين14:35 مصر، 15:35 السعوديةالسعودية الرياضية
الثيصومة - العربي14:35 مصر، 15:35 السعوديةالسعودية الرياضية
القادسية - العين17:05 مصر، 18:05 السعوديةالسعودية الرياضية

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان

اختيارات المحررين