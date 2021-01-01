جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 مايو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 5 مايو 2021 في دوري أبطال أوروبا والدوري المصري الممتاز وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يتجدد الموعد مع مبارياتٍ قوية اليوم الأربعاء 5 مايو 2021، وذلك في أهم البطولات في الوطن العربي وفي أوروبا.

سيلتقي اليوم نادي تشيلسي الإنجليزي مع نادي ريال مدريد الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقد انتهت مباراة الذهاب بتعادل الفريقين بهدفٍ لكلٍ منهما.

ستعود اليوم منافسات الدوري السعودي باستكمال الجولة 26، حيث يواجه اليوم نادي النصر نادي الفيصلي.

وفي الدوري المصري الممتاز، يلتقي سيراميكا كليوباترا مع المقاولون العرب وأسوان مع المصري والإسماعيلي مع الجونة ومصر المقاصة مع طلائع الجيش، وذلك في الجولة 20 من عمر المسابقة.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2020-21 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأربعاء 5 مايو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5 مايو"5-5-2021":

دوري أبطال أوروبا - إياب نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - ريال مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium

الدوري السعودي - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة النصر - الفيصلي 21:40 السعودية، 20:40 مصر KSA Sports 1 HD

الدوري المصري - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة سيراميكا كليوباترا - المقاولون العرب 21:30 مصر، 22:30 السعودية OnTime Sports HD أسوان - المصري 21:30 مصر، 22:30 السعودية OnTime Sports HD الإسماعيلي - الجونة 21:30 مصر، 22:30 السعودية OnTime Sports HD مصر المقاصة - طلائع الجيش 21:30 مصر، 22:30 السعودية OnTime Sports HD

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