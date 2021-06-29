جدول مباريات اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات يوم الأربعاء 30 يونيو 2021 في الدوري المغربي وكأس العرب للشباب وغيرها من البطولات، وما هي القنوات الناقلة للقمم المرتقبة؟

تستمر المتعة الكروية اليوم، بمسابقات الأندية بالرغم من توقف المسابقات الدولية.

في الدوري المغربي، سيلعب حسنية أكادير أمام الفتح الرباطي، بينما يستضيف الوداد نظيره المغرب التطواني، ويلعب يوسفية برشيد أمام الرجاء.

وفي دوري أبطال آسيا، يلعب قوانجتشو إيفرجراند أمام كيتي، ويلعب سيريزو أوساكا، أمام بورت.

بالإضافة إلى مباريات في الدوري العراقي، ومباراتين في كأس العرب للشباب، إذ يلعب المنتخب السنغالي أمام نظيره السعودي، وتلعب تونس أمام جزر القمر.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30 يونيو"30-6-2021":

الدوري المغربي - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة حسنية أكادير - الفتح الرباطي 18:00 مصر، 17:00 المغرب الرياضية المغربية الوداد - المغرب التطواني 21:15 مصر، 20:15 المغرب الرياضية المغربية يوسفية برشيد - الرجاء 22:30 مصر، 21:30 المغرب الرياضية المغربية

كأس العرب تحت 20 عامًا - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة السنغال - السعودية 16:00 مصر، 17:00 السعودية النيل الرياضية تونس - جزر القمر 19:00 مصر، 20:00 السعودية النيل الرياضية

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