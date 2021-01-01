جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021 في الدوري الإنجليزي والمصري وكأس إيطاليا وإسبانيا وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يوم جديد في عالم الساحرة المستديرة تستمر معه التحديات والمنافسات الممتعة في جميع أنحاء العالم.

البداية من كأس إيطاليا واللقاء الأبرز اليوم، حيث يواجه نابولي نادي أتالانتا في نصف النهائي من البطولة .

وفي كأس إسبانيا، يلتقي فياريال ضد ليفانتي، كما يخوض برشلونة مباراة ضد غرناطة في الدور ربع النهائي من البطولة.

ثم الدوري الإنجليزي الممتاز، تُستأنف الجولة الـ22، ويحل مانشستر سيتي المتصدر ضيفًا على بيرنلي، ويستضيف ليفربول نادي برايتون على آنفيلد.

بينما على الجانب العربي وبالدوري المصري، يلتقي بيراميدز بإنبي، ويواجه الاتحاد مصر للمقاصة، وفي الأخير يستضيف الإسماعيلي نادي سموحة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأربعاء 3 فبراير والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 فبراير "3-2-2021":

كأس إيطاليا - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة نابولي - أتالانتا 21:45 مصر، 22:45 السعودية -

كأس ملك إسبانيا - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة ليفانتي - فياريال 20:00 مصر، 21:00 السعودية - غرناطة - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية -

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة بيرنلي - مانشستر سيتي 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1 فولهام - ليستر سيتي 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 2 ليدز يونايتد - إيفرتون 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 8 أستون فيلا - وست هام 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 2 ليفربول - برايتون 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة إنبي - بيراميدز 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Time Sports HD طلائع الجيش - المقاولون العرب 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Time Sports HD مصر للمقاصة - الاتحاد 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Time Sports HD الإسماعيلي - سموحة 19:30 مصر، 20:30 السعودية ON Time Sports HD

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