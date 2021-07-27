جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021 في دوري أبطال أوروبا وأولمبياد طوكيو، وما هي القنوات التي ستنقل هذه المباريات؟

نعيش في هذه الفترة توقفات الدوريات وانتهاء غالبية البطولات الدولية في الصيف، وهو ما يعني وجود عدد قليل من المباريات.

في ظل منافسات الجولة الثالثة من أولمبياد طوكيو يلتقي اليوم من المجموعة الرابعة السعودية والبرازيل على ملعب سايتاما، كما يلتقي من نفس المجموعة منتخبي ألمانيا وساحل العاج، أما منتخب التانجو سيواجه المنتخب الإسباني ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وتواجه أستراليا منتخب مصر فى ملعب مياجي.

وتستمر المنافسات في القارة العجوز من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا، ومن أبرز المباريات مباراة العودة بيت جلطة سراي التركي ضد بي إس في آيندهوفن الهولندي، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الهولندي بنتيجة 5-1، وتقام المباراة على ملعب تورك تيليكوم آرينا بأسطنبول.

جدول مباريات وترتيب المنتخب السعودي الاولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28 يوليو "28-7-2021":

أولمبياد طوكيو - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة السعودية - البرازيل 10:00 مصر، 11:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 ألمانيا - ساحل العاج 10:00 مصر، 11:00 السعودية beIN Sports HD 5 كوريا الجنوبية - الهندوراس 10:30 مصر، 11:30 السعودية beIN Sports HD 4 رومانيا - نيوزلندا 10:30 مصر، 11:30 السعودية beIN Sports 2 HD Premium أستراليا - مصر 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 إسبانيا - الأرجنتين 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 4 جنوب إفريقيا - المكسيك 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports 3 HD Premium فرنسا - اليابان 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 2 English

دوري أبطال أوروبا - تصفيات التأهل 2 المباراة الموعد القناة الناقلة نيفتشي باكو - أولمبياكوس 19:00 مصر، 20:00 السعودية CBC Sport HD شيريف تيراسبول - ألاشكيرت 19:00 مصر، 20:00 السعودية - كلوج - لينكولن 19:30 مصر، 20:30 السعودية Digi Sport 1 HD Romania ميتييلاند - سلتيك 19:45 مصر، 20:45 السعودية Premier Sports 1 HD جلطة سراي - آيندهوفن 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports 1 HD لودوجورتس - مورا 20:00 مصر، 21:00 السعودية Nova Sports 1 HD يونج بويز - سلوفان براتيسلافا 20:15 مصر، 21:15 السعودية SRF Info HD سبارتا براج - رابيد فيينا 20:30 مصر، 21:30 السعودية ORF 1 Austria HD النجم الأحمر - كيرات الماتي 20:30 مصر، 21:30 السعودية Arena Sport 1 HD Serbia

الدوري المغربي - الجولة 30 المباراة الموعد القنوات الناقلة الوداد - الجيش الملكي 19:00 المغرب، 20:00 مصر Arryadia SD/HD المغرب الفاسي - الرجاء 19:00 المغرب، 20:00 مصر Al Maghribia HD حسنية أكادير - الدفاع الحسني الجديدي 21:30 المغرب، 22:30 مصر Arryadia SD/HD أولمبيك آسفي - مولودية وجدة 21:30 المغرب، 22:30 مصر Arryadia SD/HD

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