جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 في الدوري المصري ودوري أبطال أوروبا وأهم البطولات، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل الإثارة في مباريات اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 في الدوريات العربية وعلى الصعيد الأوروبي.

تتواصل اليوم مباريات ذهاب الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا، وسيواجه يونج بويز فيرينتسفاروش ومالمو لودوجوريتس وبنفيكا آيندهوفن.

وفي ملحق الدوري الأوروبي، يستضيف نادي سلتيك الاسكتلندي نادي ألكمار الهولندي.

وعلى صعيد الدوري المصري الممتاز، سيلتقي غزل المحلة مع الإنتاج الحربي ومصر المقاصة مع البنك الأهلي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 أغسطس "18-8-2021":

الدوري الأوروبي - الملحق المباراة الموعد القناة الناقلة سلتيك - آيندهوفن 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD Xtra 1

دوري أبطال أوروبا - الملحق المباراة الموعد القناة الناقلة يونج بويز - فيرينتسفاروش 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium مالمو - لودوجوريتس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium بنفيكا - ألكمار 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري - الجولة 31 المباراة الموعد القناة الناقلة غزل المحلة - الإنتاج الحربي 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON Time Sports HD مصر المقاصة - البنك الأهلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON Time Sports HD

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