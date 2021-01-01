جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021 في دوري أبطال أوروبا وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

يشهد اليوم الأربعاء، العديد من المحطات الكروية الهامة، فينتهي دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، كما ينطلق دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وسيختتم دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، بمباراتي ريال مدريد أمام ليفربول، ومانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند.

كما ينطلق دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وفيه يلعب جوا الهندي مع الريان القطري، والوحدات الأردني مع النصر السعودي، الشارقة الإماراتي مع القوة الجوية العراقي، والسد القطري امام فولاذ الإيراني.

وفي الدوري المصري، يلعب بيراميدز أمام مصر المقاصة، وفي كأس مصر يلعب الأهلي امام النصر، والزمالك مع حرس الحدود.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2020-21 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأربعاء 14 أبريل 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14 أبريل"14-4-2021":

دوري أبطال أوروبا - إياب ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - مانشستر سيتي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 Premium ليفربول - ريال مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium

دور المجموعات دوري أبطال آسيا - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة جوا - الريان 19:00 مصر، 20:00 السعودية لا يوجد الوحدات - النصر 20:00 مصر، 21:00 السعودية لا يوجد الشارقة - القوة الجوية 20:00 مصر، 21:00 السعودية لا يوجد السد - فولاذ 20:00 مصر، 21:00 السعودية لا يوجد

الدوري المصري - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة بيراميدز - مصر المقاصة 21:30 مصر، 22:30 السعودية on time sports 3

كأس مصر - دور الـ 32 المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - النصر 21:30 مصر، 22:30 السعودية on time sports 1 الزمالك - حرس الحدود 21:30 مصر، 22:30 السعودية on time sports 2

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