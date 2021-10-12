جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 في تصفيات كأس العالم 2022 وأهم البطولات في جميع أنحاء العالم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تدخل فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر الجاري مراحلها الأخيرة، بعدما شهدت العديد من المباريات القوية والهامة للغاية.

فترة التوقف الدولي شهدت بداية منافسات نهائيات دوري الأمم الأوروبية، والتي جمعت بين فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا، بالإضافة إلى التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، لقارات أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية.

وسيكون يوم الأربعاء واحدًا من أقل الأيام التي نشهد فيها مباريات خلال فترة التوقف الدولي، في ظل فترة الراحة التي حصل عليها معظم اللاعبين، قبل عودة تصفيات أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية يومي الخميس والجمعة.

لكن فجر الأربعاء، نشهد مباراتين في الدوري البرازيلي، تجمع الأولى بين براجانتينو وأتلتيكو جويانيينسي، والثانية تجمع بين باهيا وبالميراس.

بالميراس يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 39، ويبدو بعيدًا بعض الشيء عن أتلتيكو مينيرو المتصدر الحالي، لكن تفصله ثلاث نقاط فقط عن فلامنجو الوصيف، وإن كان الأخير يمتلك مباراتين أقل.

أمام براجانتينو فيحتل المركز الخامس برصيد 38، وإذا ما تمكن من الفوز على أتلتيكو جويانيينسي صاحب المركز 11، فإنه يأمل أن ينجح باهيا صاحب المركز السابع عشر من تعطيل بالميراس من أجل الصعود إلى المركز الثالث.

ترتيب تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 "13-10-2021"

الدوري البرازيلي المباراة الموعد القناة الناقلة براجانتينو - أتلتيكو جويانيينسي 00:00 مصر، 1:00 السعودية باهيا - بالميراس 02:30 مصر، 03:30 السعودية

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