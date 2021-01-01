جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 مارس 2021 والقنوات الناقلة

يوم جديد في عالم الساحرة المستديرة مميز جدًا للعشاق والمتابعين في كل مكان، ونحن على موعد مع ليلة جديدة من ليالي الأبطال.

البداية من دوري أبطال أوروبا، يستضيف ليفربول نادي لايبزيج على آنفيلد بعد أن قدم الريدز أداء غير جيد في الفترة الأخيرة ولكن قد يكون لديهم فرصة اليوم حيث انتهت مباراة الذهاب بفوزهم بهدفين دون رد، كما يلعب اليوم اللقاء المرتقب بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، بالطبع جماهير البلوجرانا تمني أنفسها بريمونتادا ثانية أمام النادي الفرنسي، بالطبع أمر صعب جدًا لكن كرة القدم لا تعرف المستحيل.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، يلعب اليوم المتصدر مانشستر سيتي ضد ساوثامبتون صاحب المركز الـ14.

ثم في الدوري الإسباني يخوض أتلتيكو مدريد مباراة صعبة ضد أتلتيك بيلبباو في لقاء مؤجل من الجولة 18.

وإلى الدوري الفرنسي، حيث يلتقي مارسيليا بنادي رين المتواجد في المركز العاشر.

بينما على الجانب العربي، وفي الدوري السعودي، توجد قمة نارية ومشتعلة تجمع بين الشباب صاحب الصدارة وثالث الترتيب نادي الاتحاد، كما يواجه التعاون نادي أبها، ويلعب أيضًا الفيصلي ضد الرائد.

وفي الدوري المصري، يوجد لقاء لا يخلو من المتعة، حيث يلتقي الأهلي بنادي الإسماعيلي الذي يعاني من نزيف النقاط، وبالطبع لن تكون المباراة سهلة على كلا الفريقين.

ثم في كأس الكونفيدرالية الإفريقية، يخوض بيراميدز مباراة ضد نكانا الزامبي، كما يلتقي الرجاء بفريق نامونجو، ويلعب النجم الساحلي لقاء ضد جراف دي داكار.

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10 مارس "10-3-2021":