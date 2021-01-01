جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 مارس 2021 والقنوات الناقلة
يوم جديد في عالم الساحرة المستديرة مميز جدًا للعشاق والمتابعين في كل مكان، ونحن على موعد مع ليلة جديدة من ليالي الأبطال.
البداية من دوري أبطال أوروبا، يستضيف ليفربول نادي لايبزيج على آنفيلد بعد أن قدم الريدز أداء غير جيد في الفترة الأخيرة ولكن قد يكون لديهم فرصة اليوم حيث انتهت مباراة الذهاب بفوزهم بهدفين دون رد، كما يلعب اليوم اللقاء المرتقب بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، بالطبع جماهير البلوجرانا تمني أنفسها بريمونتادا ثانية أمام النادي الفرنسي، بالطبع أمر صعب جدًا لكن كرة القدم لا تعرف المستحيل.
وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، يلعب اليوم المتصدر مانشستر سيتي ضد ساوثامبتون صاحب المركز الـ14.
ثم في الدوري الإسباني يخوض أتلتيكو مدريد مباراة صعبة ضد أتلتيك بيلبباو في لقاء مؤجل من الجولة 18.
وإلى الدوري الفرنسي، حيث يلتقي مارسيليا بنادي رين المتواجد في المركز العاشر.
بينما على الجانب العربي، وفي الدوري السعودي، توجد قمة نارية ومشتعلة تجمع بين الشباب صاحب الصدارة وثالث الترتيب نادي الاتحاد، كما يواجه التعاون نادي أبها، ويلعب أيضًا الفيصلي ضد الرائد.
وفي الدوري المصري، يوجد لقاء لا يخلو من المتعة، حيث يلتقي الأهلي بنادي الإسماعيلي الذي يعاني من نزيف النقاط، وبالطبع لن تكون المباراة سهلة على كلا الفريقين.
ثم في كأس الكونفيدرالية الإفريقية، يخوض بيراميدز مباراة ضد نكانا الزامبي، كما يلتقي الرجاء بفريق نامونجو، ويلعب النجم الساحلي لقاء ضد جراف دي داكار.
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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10 مارس "10-3-2021":
|دوري أبطال أوروبا - دور الـ16 (الإياب)
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|باريس سان جيرمان - برشلونة
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|bein sports Premium 1
|ليفربول - لايبزيج
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|bein sports Premium 2
|الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 33
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|مانشستر سيتي - ساوثامبتون
|20:00 مصر، 21:00 السعودية
|bein sports Premium 2
|الدوري الإسباني - مؤجل من الجولة 18
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|أتلتيكو مدريد - أتلتيك بيلباو
|20:00 مصر، 21:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
|الدوري الفرنسي - الجولة 22
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|مارسيليا - رين
|20:00 مصر، 21:00 السعودية
|beIN Sports HD 2
|الدوري السعودي - الجولة 23
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|الباطن - الفتح
|15:50 السعودية ، 15:50 مصر
|KSA Sports 1 HD
|القادسية - العين
|18:25 السعودية ، 17:25 مصر
|KSA Sports 2 HD
|التعاون - أبها
|18:50 السعودية ، 17:50 مصر
|KSA Sports 3 HD
|الفيصلي - الرائد
|20:15 السعودية ، 19:15 مصر
|KSA Sports 4 HD
|الاتحاد - الشباب
|20:45 السعودية ، 19:45 مصر
|KSA Sports 1 HD
|كأس الكونفيدرالية الإفريقية
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|بيراميدز - نكانا
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
|النجم الساحلي - جراف دي داكار
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports HD 3
|الرجاء - نامونجو
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports HD 4
|الدوري المصري - الجولة 12
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|الإسماعيلي - الأهلي
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|On Time Sports HD 1