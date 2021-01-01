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أخبار الانتقالات: تشيلسي يراقب مدافع أتلتيكو مدريد والعروض تنهال على موريبا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات 2021؟

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Jose Gimenez - Atletico Madrid
Getty

ليستر يستهدف نجم الريال السابق

2021-03-09T08:26:20Z

حدد ليستر سيتي لاعب خط وسط إيفرتون خاميس رودريجيز كهدف انتقالي - وفقًا لما ذكره دون بالون.

يتوق الثعالب إلى إضافة قدر أكبر من الإبداع إلى صفوفهم من خلال التعاقد مع الكولومبي في فترة الانتقالات الصيفية.

ظهر رودريجيز في 18 مباراة بالدوري الممتاز مع إيفرتون حتى الآن هذا الموسم وسجل خمسة أهداف.

رئيس الليجا يستعد لرحيل ميسي!

2021-03-09T08:26:01Z

أكد خافيير تيباس، رئيس الدوري الإسباني، أنه "استعد بشكل جيد" لاحتمال رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة.

لقد أضر فيروس كورونا بالفعل بالدوري، حيث العملاق الكتالوني وحده مسؤولاً عن ديون بقيمة 1.2 مليار يورو، وسيبدو خروج عامل جذب رئيسي مثل ميسي لحظة مقلقة.

لكن تيباس يعتقد أن الدوري الإسباني آمن ماليًا بما يكفي لتحمل أي ضرر.

رياض محرز على رادار ريال مدريد

2021-03-09T08:25:40Z

تم وضع رياض محرز على "قائمة أولويات" ريال مدريد في الانتقالات.

يفضل بيب جوارديولا أن يبقى الجناح في مانشستر سيتي، لكن فيشاجيس يدعي أن ريال مدريد يراقب النجم الجزائري ويمكنه تقديم عرض له في الصيف القادم.

لن يكون رحيل محرز من السيتي أمرًا سهلاً لأن لديه عقد حتى عام 2023، لكن ريال مدريد حريص على إضافة المزيد إلى خياراته الهجومية، وقد يكون محرز هو الخيار الأفضل في حال عدم التجديد ورحيل فاسكيز.

هنري يسعى للتواجد في آرسنال

2021-03-09T08:25:16Z

أدار نجم آرسنال السابق مؤخرًا نادي مونتريال

قال تييري هنري لـ FourFourTwo إنه يرغب في العمل مع آرسنال بأي صفة، مازحًا أن حبه للنادي سيقوده إلى "قص العشب في ملعب الإمارات" إذا لزم الأمر.

لطالما كانت هناك توقعات بأن هنري سيدير الجانرز في النهاية.

تشيلسي يراقب مدافع أتلتيكو مدريد

2021-03-09T08:24:28Z

تم ربط البلوز بمدافع أتليتي

يفكر تشيلسي في الانتقال الصيفي لمدافع أتليتيكو مدريد خوسيه خيمينيز، وفقًا لصحيفة أتليتيك.

وبحسب ما ورد كان الشاب البالغ من العمر 26 عامًا على رادارهم منذ عام 2016، وكانوا على صلة به علنًا في الصيف الماضي، لكن أصيب بإصابات عضلية هذا العام، حيث شارك في 12 مباراة فقط في الدوري الإسباني بسبب عدم توفره.

يبدو أن تشيلسي سيتواجد في السوق بحثًا عن تدعيم صفوفه الدفاعية.

نورويتش يريد تمديد إعارة لاعب توتنهام

2021-03-09T08:23:56Z

يأمل نورويتش سيتي أن يتمكن من الاحتفاظ بأولي سكيب، اللاعب المعار من توتنهام، لمدة عام آخر، حسبما كتب موقع فوتبول إنسايدر.

وسيقدمون عرض إلى توتنهام بإعارة أخرى، هذه المرة اللعب بدوام كامل في الدوري الإنجليزي الممتاز من شأنها أن تساعد في تطويره كلاعب وسط دفاعي، أكثر من احتمال قضاء وقت طويل على دكة بدلاء جوزيه مورينيو.

تشيلسي يخطط للتجديد لمدافعه

2021-03-09T08:23:22Z

يخطط تشيلسي لمنح المدافع أندرياس كريستنسن عقدًا جديدًا ، وفقًا لصحيفة التلجراف.

شق اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا طريقه إلى تشكيلة توماس توخيل وساهم في الانتصارات الأخيرة في الدوري ضد إيفرتون وليفربول ونيوكاسل.

العروض تنهال على نجم برشلونة الشاب

2021-03-09T08:12:35Z

إلياكس موريبا، الذي سجل في نهاية الأسبوع الماضي هدفًا لا يُنسى، يمكن أن يمثل تحديًا لبرشلونة في التمسك به، حسب ماركا.

 يشترك اللاعب مع وكيل جاريث بيل، وتلقى "عدة عروض" وسط محادثات عقد طويل مع النادي الكتالوني.

من شأن تحقيق مشاركة مستمرة مع الفريق الأول للاعب البالغ من العمر 18 عامًا أن يمنحه مزيدًا من القوة التفاوضية، على الرغم من أن التقرير يشير إلى أن قدرة الأجور المحدودة في البلوجرانا في الوقت الحالي قد تعقد الأمور.

إيفرتون يسعى لضم ثنائي ريال مدريد

2021-03-08T08:08:22Z

يريد التوفيز الانقضاض على نجوم البلانكوس

يرغب إيفرتون في التعاقد مع نجمي ريال مدريد لوكاس فاسكيز وإيسكو، بحسب كالتشيو ميركاتو.

سيواجه كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي السابق منافسات من ميلان ويوفنتوس على الثنائي.

دي ليخت على رادار مانشستر يونايتد

2021-03-08T08:07:19Z

يستعد سولشاير لمداهمة يوفنتوس من أجل النجم

من المقرر أن يحاول مانشستر يونايتد التعاقد مع ماتايس دي ليخت من يوفنتوس، وفقًا لـ TodoFichajes.

مع وجود اليوفي في صعوبات مالية، يمكن أن يقدم يونايتد عرض إعارة في الصيف، مع التزام بالشراء في عام 2022.

Matthijs De Ligt - Juventus
Getty Images

عرض ضخم من باريس لضم ألابا قبل مدريد

2021-03-08T08:06:39Z

سيحاول باريس سان جيرمان التعاقد مع دافيد ألابا قبل ريال مدريد، حسب كالتشيو ميركاتو.

يُذكر أن العملاق الفرنسي سيقدم راتب يبلغ 25 مليون يورو سنويًا، على الرغم من عدم وجود تفاصيل حول مدة العقد التي قد يحصل عليها النجم النمساوي.