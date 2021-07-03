جدول مباريات اليوم الأحد 4 يوليو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 4 يوليو 2021 في بطولة كوبا أمريكا 2021 والدوري المصري الممتاز وغيرها، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم اليوم في جميع أنحاء العالم.

مع انتصاف الليل في القاهرة، يلتقي منتخب أوروجواي مع منتخب كولومبيا في ربع نهائي كوبا أمريكا 2021، وفي الساعة الثالثة يلتقي منتخب الأرجنتين مع منتخب الإكوادور.

يواجه اليوم النادي الأهلي نادي سموحة في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز، وقبل هذه المباراة، يلتقي نادي المقاولون العرب مع طلائع الجيش وبيراميدز مع إنبي.

تتواصل اليوم مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، حيث يواجه تامبينس روفرز جيونبوك وراتشابوري بوهانج ستيلرز وناجويا جرامبوس جوهور دارول وجامبا أوساكا تشيانجراي يونايتد.

جدول مباريات كوبا أمريكا 2021، المجموعات وربع النهائي والمربع الذهبي

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 4 يوليو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 4 يوليو "4-7-2021":

كوبا أمريكا - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة أوروجواي - كولومبيا 00:00 مصر، 01:00 السعودية beIN Sports Max HD 5 الأرجنتين - الإكوادور 03:00 مصر، 04:00 السعودية beIN Sports Max HD 5

الدوري المصري - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة المقاولون العرب - طلائع الجيش 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON TIME SPORTS بيراميدز - إنبي 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON TIME SPORTS سموحة - الأهلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON TIME SPORTS

الدوري المغربي - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة نهضة الزمامرة - المغرب التطواني 17:00 المغرب، 18:00 مصر Tamazight HD الجيش الملكي - اتحاد طنجة 17:00 المغرب، 18:00 مصر Arryadia SD/HD شباب المحمدية - الدفاع الحسني الجديدي 19:15 المغرب، 20:15 مصر Arryadia SD/HD نهضة بركان - أولمبيك آسفي 21:30 المغرب، 22:30 مصر Arryadia SD/HD

دوري أبطال آسيا - المجموعات المباراة الموعد تامبينس روفرز - جيونبوك 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات راتشابوري - بوهانج ستيلرز 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات ناجويا - جوهور دارول 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات جامبا أوساكا - تشيانجراي يونايتد 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

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