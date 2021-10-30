جدول مباريات اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021 في الدوري المصري والدوري الإنجليزي وأهم البطولات والقنوات الناقلة لهذه المباريات..

تتواصل الإثارة في مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية الكبرى، كذلك في بعض الدوريات العربية.

البداية كالعادة بالدوري الإنجليزي الذي على ما يبدو أنه قد قدم كل في ما في جعبته هذا الأسبوع بالأمس، حيث تنتظرنا اليوم مباراتين فقط تجمع الأولى بين نوريتش سيتي وليدزيونايتد والثانية بين أستون فيلا ووست هام.

وفي الدوري الإسباني، يواجه اليوم قادش ريال مايوركا وأتلتيكومدريد ريال بيتيس، كما يستضيف خيتافي إسبانيول وريال سوسييداد أتلتيك بيلباو.

الدوري الإيطالي هو الأكثر متعة اليوم، ففي المساء تنتظرنا قمة بين ميلان وروما، فيما ستكون البداية في الظهيرة بين الإنتر وأودينيزي.

مجموعة من المباريات ستقام اليوم أيضًا في الدوري الفرنسي، حيث يواجه أنجيه نيس ومونبلييه نانت وتروا رين، كذلك يلتقي بوردو ريمس وموناكوبريست ومارسيليا كليرمون.

وعربيًا، تُستأنف اليوم مباريات الدوري المصري الممتاز في أسبوعها الثاني، وستقام 6 مباريات أبرزها الأهلي ضد البنك الأهلي وفاركو ضد بيراميدز والزمالك ضد طلائع الجيش.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 31 أكتوبر "31-10-2021":

الدوري الإنجليزي - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة نوريتش سيتي - ليدز يونايتد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أستون فيلا - وست هام 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة قادش - ريال مايوركا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيكو مدريد - ريال بيتيس 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 خيتافي - إسبانيول 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 ريال سوسييداد - أتلتيك بيلباو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة الإنتر - أودينيزي 13:30 مصر، 14:30 السعودية Lega Serie A YouTube فيورنتينا - سبيزيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية - جنوى - فينيسيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية - ساسوولو - إمبولي 16:00 مصر، 17:00 السعودية - ساليرنيتانا - نابولي 19:00 مصر، 20:00 السعودية Lega Serie A YouTube روما - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري الفرنسي - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة أنجيه - نيس 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 2 مونبلييه - نانت 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 2 تروا - رين 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 3 ستراسبورج - لوريان 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium بوردو - ريمس 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 6 بريست - موناكو 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 2 كليرمون - مارسيليا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة العاشرة المباراة الموعد القناة الناقلة أوجسبورج - شتوتجارت 16:30 مصر، 17:30 السعودية - بوروسيا مونشنجلادباخ - بوخوم 18:30 مصر، 19:30 السعودية -

الدوري المصري - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة سيراميكا كليوباترا - الإسماعيلي 15:00 مصر، 16:00 السعودية ONTIME SPORT مصر المقاصة - الجونة 15:00 مصر، 16:00 السعودية ONTIME SPORT طلائع الجيش - الزمالك 17:30 مصر، 18:30 السعودية ONTIME SPORT فاركو - بيراميدز 17:30 مصر، 18:30 السعودية ONTIME SPORT الأهلي - البنك الأهلي 20:00 مصر، 21:00 السعودية ONTIME SPORT

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