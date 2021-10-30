نيمار ردًا على منتقديه: لن أتوقف عن الاحتفالات

في حديث له بعد فوز باريس سان جيرمان على ليل في الدوري الفرنسي، رد نيمار على منتقديه بكلماتٍ لاذعة..

سخر نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، من الانتقادات الموجهة إليه بعد ظهوره بشكل باهت مع انطلاق الموسم الجاري في الدوري الفرنسي.

تحول ماوريسيو بوتشيتينو إلى طريقة 4-3-3 للتسجيل في ليل مساء الجمعة، حيث بدأ ميسي في مركز المهاجم الوهمي إلى جانب نيمار وأنخيل دي ماريا، وتواجد كيليان مبابي مع والده في المدرجات لغيابه بسبب المرض.

وخرج ميسي بين الشوطين دون الشعور بأي إصابة واضحة، ودخل على حسابه مواطنه ماورو إيكاردي.

كان باريس سان جيرمان خاسرًا 1-0 عندما تم التبديل بتسديدة في الشوط الأول من جوناثان ديفيد، لكن شكل الفريق تغير إلى الأفضل في الشوط الثاني وبدأ في إحداث الخطورة.

صنع دي ماريا هدفًا لماركينوس وأدرك الفريق العاصمي التعادل في الدقيقة 74، وذلك قبل أن ثنائية بين نيمار وإيكاردي تسببت في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 88.

بوتشيتينو يدافع عن نفسه بعد تراجع مستوى نيمار!

كان باريس سان جيرمان أكثر واقعية بتواجد إيكاردي كمهاجم بجانب نيمار، والذي عانى لمدة ستين دقيقة وتحسن بشكلٍ كبير مع دخول الأرجنتيني.

على الرغم من نهايته القوية للمباراة، تعرض نيمار لانتقادات هذا الموسم في كل من فرنسا والبرازيل بسبب زيادة وزنه خلال إجازته الصيفية، ومستواه المتراجع حتى الآن هذا الموسم.

ومع كل الانتقادات، أكد اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا أنه لن يتغير، وعبر عن اعتقاده أن الناس بحاجة لإظهار المزيد من الاحترام له والامتناع عن انتقاده خارج الملعب.

وقال البرازيلي خلال مقابلة عبر يوتيوب مع CaughtOffside: "أتحدث عن الاحترام لأن الناس يقولون:"نيمار لا يعتني بنفسه، هذا هو نيمار".

.وتابع: "كيف يمكن للاعب أن يتواجد لمدة 12 عامًا في القمة دون أن يعتني بنفسه؟ لا أحد يفهم ذلك. أعرف كيف أعتني بنفسي، لدي أخصائي للياقة البدنية ومدرب شخصي على مدار 24 ساعة، من أجل ماذا؟ لاشىء على الإطلاق؟

واختتم: "أخرج عندما أستطيع. أخرج عندما يكون ذلك ممكنًا، عندما أعلم أنني لن أتدرب في اليوم التالي. لن أتوقف عن فعل أي شيء. ما هي المشكلة؟ يمكنك الحكم علي على ما أقدمه في الملعب وسأسمح بذلك. ليس ما أفعله خارجه".