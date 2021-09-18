جدول مباريات اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021 في الدوري السعودي والدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والفرنسي وغيرهم، والقنوات الناقلة..

يأتي يوم الأحد بالعديد من المواجهات الصعبة والمثيرة في الدوريات الأوروبية المختلفة، فنحن على موعد مع الإثارة.

لدينا مباريات قوية في الدوري الإنجليزي بين وست هام ومانشستر يونايتد وكذلك تشيلسي وتوتنهام

وفي الدوري الإسباني يلعب ريال سوسييداد مع إشبيلية وريال مدريد ضد فالنسيا

أما بالدوري الإيطالي، فهناك العديد من المباريات أبرزها قمة يوفنتوس وميلان في المساء والتي سيكون له دور كبير في تحديد مسار الفريقين.

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وأخيرًا، قد يشهد اليوم الظهور الأول للبرغوث ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان في حديقة الأمراء في مباراة أمام ليون.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 سبتمبر "19-9-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة الخامسة المباراة الموعد القناة الناقلة برايتون - ليستر سيتي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 2 Premium وست هام - مانشستر يونايتد 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium توتنهام - تشيلسي 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 1 Premium

الدوري الإسباني - الجولة الخامسة المباراة الموعد القناة الناقلة ريال سوسييداد - إشبيلية 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 فالنسيا - ريال مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة الرابعة المباراة الموعد القناة الناقلة هيلاس فيرونا - روما 18:00 مصر، 19:00 السعودية Lega Serie A YouTube لاتسيو - كالياري 18:00 مصر، 19:00 السعودية غير مذاعة عربيًا يوفنتوس - ميلان 20:45 مصر، 21:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري الفرنسي - الجولة السادسة المباراة الموعد القناة الناقلة نيس - موناكو 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 2 باريس سان جيرمان - ليون 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 2

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