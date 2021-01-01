جدول مباريات اليوم الأحد 14 مارس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 14 مارس 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

كوكبة من المباريات الكبرى الحاسمة في شتى الدوريات تنطلق يوم الأحد الموافق 14 مارس 2021، في يوم يمتاز بالدسامة الكروية بأتم معاني الكلمة.

البداية من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلتقي ليستر سيتي مع ساوثامبتون، ويتواجد ديربي لندني ضخم بين توتنهام وآرسنال، والختام بقمة كبرى بين وست هام ومانشستر يونايتد.

وفي الدوري الإيطالي توجد عدد من القمم، أهمها بين المتصدر إنتر وتورينو، ويلعب يوفنتوس للمرة الأولى بعد الفشل الأوروبي أمام كالياري، ثم يلتقي ميلان مع نابولي.

على صعيد الدوري الإسباني توجد عدد من المباريات أبرزها ديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس، وفي الدوري الألماني يلعب لايبزيج مع آينتراخت فرانكفورت في مباراة واعدة بالأداء الهجومي المميز.

أما إذا كنت من عشاق الدوري الفرنسي، فعودة نيمار باتت وشيكة، ويخوض باريس سان جيرمان مباراة هامة مع نانت، مع قمة بين المتصدر ليل والمطارد موناكو.

عربيًا، توجد مباراة واحدة في الدوري المصري الممتاز ستجمع بين غزل المحلة والمقاولون العرب.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الأحد 14 مارس 2021 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 مارس"14-3-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 28 المباراة الموعد القناة الناقلة ساوثامبتون - برايتون 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports Premium 1,2 ليستر سيتي - شيفيلد يونايتد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports Premium 1,2 آرسنال - توتنهام 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports Premium 1,2 مانشستر يونايتد - وست هام 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports Premium 1,2

الدوري الإيطالي - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة تورينو - إنتر 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 3 بارما - روما 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4 كالياري - يوفنتوس 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 3 ميلان - نابولي 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإسباني - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة غرناطة - ريال سوسييداد 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 إيبار - فياريال 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 إشبيلية - ريال بيتيس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الفرنسي - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة موناكو - ليل 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 2 باريس سان جيرمان - نانت 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة باير ليفركوزن - أرمينيا بيليفيلد 14:30 مصر، 15:30 السعودية لا يوجد لايبزيج - آينتراخت فرانكفورت 16:30 مصر، 19:30 السعودية لا يوجد شتوتجارت - هوفنهايم 19:00 مصر، 20:00 السعودية لا يوجد

الدوري المصري - الجولة 16 المباراة الموعد القناة الناقلة المقاولون العرب - غزل المحلة 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports HD

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