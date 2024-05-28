تعرف على جدول مباريات الزمالك في كأس مصر 2024، وما هي القنوات الناقلة لمباريات الفارس الأبيض في النسخة الجديدة من البطولة..

انطلقت النسخة رقم 92 من بطولة كأس مصر، والتي تعد أقدم البطولات في البلاد، والتي تسفر عادة عن العديد من المفاجآت.

ومن المنتظر أن تحمل بطولة كأس مصر 2023-2024، في طياتها الكثير من الإثارة والمتعة، خاصة مع سعي الزمالك لتحفيق البطولة التي حاز فيها أكبر عدد من الألقاب في كل المسابقات (28 مرة).

وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات الزمالك في كأس مصر 2024 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.

جدول مباريات الأهلي في كأس مصر 2024 والقنوات الناقلة

ما هو نظام كأس مصر 2024؟

تقام بطولة كأس مصر 2023 كما جرت العادة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي.

وبدأت بطولة كأس مصر لموسم 2023-2024 في ديسمبر 2023، بإقامة الأدوار التمهيدية والتي يلعب فيها أندية من الدرجات الأدنى، حتى تبدأ مشاركة فرق الدوري المصري الممتاز من دور الـ32.

ويتأهل 14 فريقًا من الأدوار التمهيدية، حتى دور الـ 32، يلعبون أمام 18 فريقًا من الدوري المصري الممتاز، حتى نهاية المسابقة.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في كأس مصر 2024؟

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق إذاعة مباريات كأس مصر، عبر شاشاتها على قمر النايل سات.

ويمكن استقبال قنوات أون تايم سبورتس، على قمر النايل سات عبر ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك، على التردد التالي، 10861، معدل استقطاب: رأسي، ومعدل ترميز: 27500.

القناة القمر الصناعي التردد استقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ ONTIME Sports HD نايل سات 10861 رأسي 27500 5/6

البطولة القناة الناقلة كأس مصر أون تايم سبورتس

جدول مباريات الزمالك في كأس مصر 2024

يفتتح الأهلي مبارياته للدفاع عن لقبه في كأس مصر بمواجهة الألومنيوم في دور الـ 32