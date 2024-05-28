تعرف على جدول مباريات الأهلي في كأس مصر 2024، وما هي القنوات الناقلة لمباريات المارد الأحمر في النسخة الجديدة من البطولة..

انطلقت النسخة رقم 92 من بطولة كأس مصر، والتي تعد أقدم البطولات في البلاد، والتي تسفر عادة عن العديد من المفاجآت.

ومن المنتظر أن تحمل بطولة كأس مصر 2023-2024، في طياتها الكثير من الإثارة والمتعة، خاصة مع سعي الأهلي للحفاظ على لقبه في البطولة.

الأهلي حصد لقب كأس مصر في موسم 2022-2023، وللمرة 39 في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 2-0.

وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات الأهلي في كأس مصر 2024 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.

جدول مباريات كأس مصر 2023 والقنوات الناقلة

ما هو نظام كأس مصر 2024؟

تقام بطولة كأس مصر 2023 كما جرت العادة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي.

وبدأت بطولة كأس مصر لموسم 2023-2024 في ديسمبر 2023، بإقامة الأدوار التمهيدية والتي يلعب فيها أندية من الدرجات الأدنى، حتى تبدأ مشاركة فرق الدوري المصري الممتاز من دور الـ32.

ويتأهل 14 فريقًا من الأدوار التمهيدية، حتى دور الـ 32، يلعبون أمام 18 فريقًا من الدوري المصري الممتاز، حتى نهاية المسابقة.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في كأس مصر 2024؟

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق إذاعة مباريات كأس مصر، عبر شاشاتها على قمر النايل سات.

ويمكن استقبال قنوات أون تايم سبورتس، على قمر النايل سات عبر ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك، على التردد التالي، 10861، معدل استقطاب: رأسي، ومعدل ترميز: 27500.

القناة القمر الصناعي التردد استقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ ONTIME Sports HD نايل سات 10861 رأسي 27500 5/6

البطولة القناة الناقلة كأس مصر أون تايم سبورتس

جدول مباريات الأهلي في كأس مصر 2024

يفتتح الأهلي مبارياته للدفاع عن لقبه في كأس مصر بمواجهة الألومنيوم في دور الـ 32