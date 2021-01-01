جدول مباريات التوقف الدولي في مارس 2021 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير من جول نتعرف سويًا على أهم مباريات التوقف الدولي في مارس 2021، من مباريات ودية ومباريات ضمن تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس أمم إفريقيا..

لا تحظى فترة التوقف الدولي بحب أغلب عشاق كرة القدم حول العالم، فتظل كرة قدم الأندية هي الأكثر متابعةً وإثارة في نظرهم، ولكن تظل المنتخبات هي القاعدة الأكبر جماهيرية نظرًا لتجمع جمهور العديد من الأندية وراء منتخب بلادهم.

تستعد المنتخبات إلى عدد من الفعاليات المهمة على الصعيد الدولي، وسنتعرف على أبرز البطولات التي ستلعب في مارس 2021.

تصفيات كأس العالم 2022، على مدار الأسبوعين القادمين، سيستمتع عشاق كرة القدم برؤية العديد من المباريات والمنافسات القوية المؤهلة لبطولة العالم التي ستقام على الأراضي القطرية، وستكون نقطة فاصلة بين الجيل القديم الذي يقوده ميسي ورونالدو، والجيل الجديد بقيادة مبابي وهالاند.

تبدأ الجولة الأولى والثانية من تصفيات أوروبا خلال شهر مارس وتلعب العديد من المباريات الممتعة، ويحل هولندا ضيفًا على تركيا يوم الأربعاء 24 في تمام السابعة بتوقيت مصر، كما يلتقي حامل لقب كأس العالم فرنسا ضد أوكرانيا، ويواجه البرتغال إذربيجان، ثم يوم الخميس 25، تستمر المتعة والإثارة، حيث يستضيف ألمانيا أيسلندا، كما يحل سان مارينو ضيفًا على إنجلترا، وتلتقي إيطاليا بإيرلندا الشمالية.

وفي تصفيات كأس أمم إفريقيا، تُستأنف البطولة بالجولة الخامسة والسادسة خلال الشهر الجاري، وتُلعب يوم الأربعاء 24 العديد من المباريات القوية، حيث يستضيف أوغندا منتخب بوركينا فاسو، كما يل يحل مالي ضيفًا على غينيا.

وفي يوم الخميس 25، تلعب مصر خارج أرضها ضد كينيا، كما يتواجه منتخب تونس ضد ليبيا، ويلتقي الجزائر بزامبيا.

كما تُلعب العديد من المباريات الودية ومن أبرزها لقاء السعودية والكويت، و مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد جامايكا، كما يلتقي ويلز والمكسيك، وأيضًا يتواجه الإمارات والهند.

في هذا التقرير من جول نستعرض معكم أبرز وأهم المباريات التي ستقام في التوقف الدولي في مارس 2021.

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المباريات الودية

المباراة الموعد القنوات الناقلة السعودية - الكويت الخميس 25 مارس 2021،

19:30 مصر، 20:30 السعودية KSA Sports 1 HD الولايات المتحدة الأمريكية - جامايكا الخميس 25 مارس 2021،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - ويلز - المكسيك السبت 27 مارس 2021،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - الهند - الإمارات الإثنين 29 مارس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية -

تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب تركيا - هولندا الأربعاء 24 مارس 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أتاتورك الأولمبي سلوفينيا - كرواتيا الأربعاء 24 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 2 beIN Sports HD ستوزيك فرنسا - أوكرانيا الأربعاء 24 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ملعب فرنسا البرتغال - إذربيجان الأربعاء 24 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium أليانز ألمانيا - أيسلندا الخميس 25 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ام اس في ارينا إسبانيا - اليونان الخميس 25 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium نويفو لوس كارمينيس إنجلترا - سان مارينو الخميس 25 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium ويمبلي إيطاليا - إيرلندا الشمالية الخميس 25 مارس 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 2 اينيو تارديني

تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2020