أخبار الانتقالات: ليفربول لا يعلم وجهة فاينالدوم والسبب الذي قد يؤدي لرحيل هالاند!

يشعر المهاجم بالإحباط بسبب تذبذب مستوى فريقه

بعد خروجه غاضبًا من الملعب بعد تعادل بوروسيا دورتموند يوم السبت مع كولن، أبلغ إيرلينج هالاند وكيله أنه يريد مغادرة النادي الألماني هذا الصيف إذا غاب عن التأهل لدوري أبطال أوروبا ، وفقًا لما ذكرته AS.

يحتل دورتموند المركز الخامس في جدول الدوري الألماني لكنه يتخلف عن فرانكفورت بأربع نقاط للمركز الرابع والمؤهل لدوري أبطال أوروبا.

سجل هالاند 21 هدفًا محليًا هذا الموسم، ويعتبر جنبًا إلى جنب مع كيليان مبابي أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في الجيل الجديد.