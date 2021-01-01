أخبار الانتقالات: ليفربول لا يعلم وجهة فاينالدوم والسبب الذي قد يؤدي لرحيل هالاند!

هالاند يعلن رحيله إذا لم يتأهل دورتموند لدوري أبطال أوروبا
يشعر المهاجم بالإحباط بسبب تذبذب مستوى فريقه
بعد خروجه غاضبًا من الملعب بعد تعادل بوروسيا دورتموند يوم السبت مع كولن، أبلغ إيرلينج هالاند وكيله أنه يريد مغادرة النادي الألماني هذا الصيف إذا غاب عن التأهل لدوري أبطال أوروبا ، وفقًا لما ذكرته AS.
يحتل دورتموند المركز الخامس في جدول الدوري الألماني لكنه يتخلف عن فرانكفورت بأربع نقاط للمركز الرابع والمؤهل لدوري أبطال أوروبا.
سجل هالاند 21 هدفًا محليًا هذا الموسم، ويعتبر جنبًا إلى جنب مع كيليان مبابي أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في الجيل الجديد.
ليفربول لا يعلم وجهة فاينالدوم القادمة
على الرغم من التقارير المنتشرة حول موافقة لاعب الوسط على الانتقال إلى إسبانيا، لم يتلقى طاقم يورجن كلوب أي مستجدات من لاعبهم.
حسب Liverpool Echo، فإن اتفاقية ما قبل العقد مع برشلونة التي تم الإبلاغ عنها مؤخرًا جورجينيو فاينالدوم هي أخبار لم يكن يعلمها ليفربول.
من المقرر أن تنتهي صفقته مع الريدز في غضون شهرين ، ومع عدم تقدم المفاوضات في آنفيلد، فهو حر في التوقيع أينما يختار.
لكن يبدو أن ليفربول لا يعلم إذا كان فاينالدوم قد أنهى الانتقال إلى مكان آخر أم لا.
لاعب جديد على قائمة الراحلين عن ليفربول
ليفربول حريص على بيع بعض اللاعبين لتمويل التعاقدات الجديدة، ومن المحتمل أن يكون هاري ويلسون المعار حاليًا من الراحلين عن آنفيلد، حسبما كتب صدى ليفربول.
بعد تسجيل سبعة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي في بورنموث، نما ويلسون إلى صانع ألعاب جيد مع كارديف سيتي، ونظرًا لأن الريدز لا يزالون لا يرون مكانًا له في فريقهم الأول، فهم يأملون في بيعه بمبلغ يتخطى الـ10 مليون يورو.
روما يتفوق على ميلان وإنتر في فرص ضم موسو
يستعد روما للفوز على إنتر وميلان بالتوقيع مع حارس أودينيزي خوان موسو، بحسب تودوفيتشاجيس.
رفض اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا عروضًا من أفضل الفرق في إيطاليا لكي ينتقل إلى نادي العاصمة.
يأمل روما في إنهاء صفقة صيفية لموسو، الذي ظهر في 26 مباراة مع أودينيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم.
يوفنتوس يتمسك بعودة مويس كوين
يوفنتوس مصمم على التعاقد مرة أخرى مع مهاجم إيفرتون مويس كين في فترة الانتقالات الصيفية.
وفقًا لـ TuttoJuve، فإن حامل لقب الدوري الإيطالي على استعداد لتقديم عرض مغري لعودة كين، المعار حاليًا في باريس سان جيرمان.
سجل كين 11 هدفًا في 20 مباراة بالدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.
ليستر وليدز يحاولان خطف صفقة آرسنال
وضع ليستر سيتي وليدز أنظارهما على أوركون كوكتشو المطلوب في آرسنال - وفقًا لما ذكره لا رازون.
بدأ آرسنال في الاستعداد لتقديم عرض بقيمة 23 مليون جنيه إسترليني للاعب خط وسط فينورد البالغ من العمر 20 عامًا في الصيف القادم.
ومع ذلك، يخطط ليدز وليستر أيضًا لتقديم العروض ومحاولة خطف اللاعب قبل الجانرز.
ثنائي الدوري الإنجليزي على رادار برشلونة
دخل سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، وجورجينيو فاينالدوم لاعب ليفربول، قائمة برشلونة النهائية لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن ثنائي سيتي وليفربول، ارتبطا بالانضمام إلى الفريق الكتالوني، خاصة بنهاية عقدهما مع فرقهما بنهاية الموسم الحالي، وعدم وجود أنباء بشأن تجديد العقود.
ريال مدريد يريد استعادة رونالدو بسعر رمزي
أوضحت صحيفة كواترو، أن ريال مدريد يفكر في استعادة لاعبه السابق كريستيانو رونالدو، مقابل سعر رمزي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن رونالدو يفكر في الرحيل عن صفوف يوفنتوس بعد فشله على المستوى الأوروبي، ويريد ريال مدريد التعاقد معه وإعادته إلى سانتياجو برنابيو من جديد.
وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن ريال مدريد سيقدم عقدًا مدته موسم واحد لرونالدو، وسيعمل على إدراج إيسكو في الصفقة لتسهيل الصفقة مع يوفنتوس.
مدافع مانشستر يونايتد يرفض تمديد عقده مع الشياطين الحمر
نشرت صحيفة صن الإنجليزية تقريرًا، أشارت فيه إلى أن إريك بايلي، مدافع مانشستر يونايتد، سيرفض عرض فريقه لتمديد عقده.
ومن المنتظر أن ينتهي عقد المدافع الإيفواري مع الشياطين الحمر، بنهاية الموسم المقبل، ويبدو المدافع صاحب الـ 26 عامًا، غير سعيدًا داخل صفوف يونايتد بسبب قلة مشاركاته.
وأشارت الصحيفة إلى أن بايلي لم يكن سعيدًا بعدم مشاركته مع الفريق في آخر المباريات، أمام ميلان يوم الخميس الماضي في إياب دور الـ 16 للدوري الأوروبي، ويريد الحصول على مزيد من الدقائق.