مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا، جدول المباريات والقنوات الناقلة

تعرف على جدول تصفيات كأس العالم 2022 لقارة أوروبا، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة، وما هي مجموعات التصفيات الأوروبية لمونديال قطر 2022؟

رغم عدم تحديد المنتخبات المشاركة، بدأ العد التنازلي لكأس العالم 2022 ، والذي سيقام للمرة الأولى في بلد عربي هي قطر، وسيقام للمرة الثانية في قارة آسيا.

بدأت تصفيات مونديال قطر في آسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا، لكنها لم تبدأ بعد في أوروبا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا.

أجريت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 الخاصة بالقارة الأوروبية يوم الإثنين 7 ديسمبر 2020، وقد أخرجت مجموعات في المتناول بالنسبة لكبار القارة العجوز، على غرار ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.

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غاب المنتخب الإيطالي عن كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك بعد مفاجأة مدوية حققها منتخب السويد في الملحق المؤهل للمونديال، وبالطبع سيقاتل الآتزوري على العودة من جديد لكأس العالم وهو ما يبدو في المتناول، خاصةً مع المستوى الجيد الذي يقدمه الطليان مع روبيرتو مانشيني.

لكن، ما هي مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 لأوروبا وما هو جدول المباريات والقنوات الناقلة؟ وهل تتدخل بطولة دوري أمم أوروبا في تحديد المشاركين في المونديال، هذا ما نتعرف عليه في هذا التقرير.

ترتيب مجموعات دوري أمم أوروبا 2020-21، جدول المباريات والقنوات الناقلة

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ما هو نظام تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا؟

قسمت جميع منتخبات القارة الأوروبية البالغ عددها 55 منتخبًا على 10 مجموعات، وذلك خلال قرعة تصفيات كأس العالم 2022 للقارة العجوز.

أول 5 مجموعات في التصفية تتكون من 5 منتخبات، أما بقية المجموعات فتتكون من 6 منتخبات، وتواجه منتخبات كل مجموعة بعضها البعض في مباريات بنظام الدوري ذهابًا وإيابًا.

يتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات العشر إلى كأس العالم 2022 مباشرةً، أما أصحاب المراكز الثانية فتخوض الملحق المؤهل للمونديال مع أفضل منتخبين متصدرين لمجموعاتهما في دوري أمم أوروبا لم تتأهل عن طريق التصفية، ويخرج الملحق 3 منتخبات تكمل مقاعد أوروبا في كأس العالم البالغة 13 مقعدًا.

مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا

🏆 نتيجة قُرعة تصفيات أوروبا المؤهلة إلى قطر ٢٠٢٢

⬅️ 55 منتخب تتنافس على 13 مقعد

⬅️ستلعب منتخبات المجموعة الواحدة ضد بعضها ذهاباً وإياباً بين مارس ونوفمبر 2021

⬅️ستتأهل الـ🔟 منتخبات المتصدرة مباشرة إلى النهائيات

⬅️سيخوض الوصفاء العشرة + أفضل منتخبين من كأس أوروبا مواجهات الملحق pic.twitter.com/eiXztCYvou — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 7, 2020

المجموعة الأولى المجموعة الثانية البرتغال إسبانيا صربيا السويد جمهورية آيرلندا اليونان لوكسمبورج جورجيا آذربيجان كوسوفو

المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة إيطاليا فرنسا سويسرا أوكرانيا آيرلندا الشمالية فنلندا بلغاريا البوسنة والهرسك ليتوانيا كازاخستان

المجموعة الخامسة المجموعة السادسة بلجيكا الدنمارك ويلز النمسا جمهورية التشيك اسكتلندا روسيا البيضاء إسرائيل إستونيا جزر فارو - مولدوفا

المجموعة السابعة المجموعة الثامنة هولندا كرواتيا تركيا سلوفاكيا النرويج روسيا الجبل الأسود سلوفينيا لاتفيا قبرص جبل طارق الثامنة

المجموعة التاسعة المجموعة العاشرة إنجلترا ألمانيا بولندا رومانيا المجر آيسلندا ألبانيا مقدونيا الشمالية أندورا أرمينيا سان مارينو ليشتنشتاين

جدول تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا

ستبدأ تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا في مارس 2021، وسيستمر دور المجموعات حتى نوفمبر 2021، أما الملحق فسيلعب في مارس 2022.

الجولة الأولى: 24-25 مارس 2021

24-25 مارس 2021 الجولة الثانية: 27-28 مارس 2021

27-28 مارس 2021 الجولة الثالثة: 30-31 مارس 2021

30-31 مارس 2021 الجولة الرابعة: 1-2 سبتمبر 2021

1-2 سبتمبر 2021 الجولة الخامسة: 4-5 سبتمبر 2021

4-5 سبتمبر 2021 الجولة السادسة: 7-8 سبتمبر 2021

7-8 سبتمبر 2021 الجولة السابعة: 8-9 أكتوبر 2021

8-9 أكتوبر 2021 الجولة الثامنة: 11-12 أكتوبر 2021

11-12 أكتوبر 2021 الجولة التاسعة: 11-13 نوفمبر 2021

11-13 نوفمبر 2021 الجولة العاشرة: 14-16 نوفمبر 2021

14-16 نوفمبر 2021 الملحق: 24، 25، 28، 29 مارس 2022

ما هي القنوات الناقلة لتصفيات كأس العالم 2022 أوروبا؟

تُنقل كل مباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول لأغلب هذه المباريات، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.

ما هو موعد كأس العالم 2022؟

سيبدأ كأس العالم 2022 في نوفمبر، وسيستمر حتى ديسمبر 2022، والموعد الذي تم تحديده هو من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022 .

سيكون هذا المونديال الأول الذي يقام في بلد عربي، وهو الأول أيضًا الذي يلعب في الشتاء، وهو الثاني الذي يلعب في قارة آسيا بعد كأس العالم 2002 الذي لعب في كوريا الجنوبية واليابان.