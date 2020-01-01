ترتيب مجموعات دوري أمم أوروبا 2020-21، جدول المباريات والقنوات الناقلة

قامت الهيئة الإدارية الأوروبية ببعض التعديلات على بطولتها الجديدة دوري الأمم الأوروبية بعد النسخة الافتتاحية وبدأت النسخة الجديدة في عام 2020

عادت بطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الثانية في موسم 2020-21، وتأمل الهيئة الإدارية الأوروبية أن تستمر البطولة في لفت انتباه الجماهير.

تم تقديم الفكرة بهدف استبدال المباريات الودية التي لا معنى لها، وكانت الفكرة هي منح الفرق الوطنية المزيد من الإجراءات التنافسية وحوافز أكبر لتدعيم أقوى فرقها.

ستأتي النسخة الثانية من المسابقة بعد أشهر قليلة من انتهاء بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 ، مما يعني أنه ستكون هناك فترة قصيرة قبل استئناف النشاط التنافسي.

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جدول مباريات دوري أمم أوروبا 2020-21

تقسم المنتخبات الأوروبية على أربعة دوريات أ، ب، ج ود، وسيتم تقسيم كل دوري إلى أربع مجموعات مكونة من أربعة فرق، عدا دوري د سينقسمإلى مجموعتين: مجموعة واحدة من أربعة منتخبات ومجموعة ثانية من ثلاثة.

الدوري أ

يتكون الدوري أ في دوري أمم أوروبا من أفضل 16 منتخبًا في القارة العجوز، وذلك بحسب تصنيف الويفا.

منتخبات عريقة تتواجد في هذا المستوى، على غرار إنجلترا وبلجيكا المتواجدان في المجموعة الثانية، البرتغال وفرنسا المتواجدان في المجموعة الثالثة، وألمانيا وإسبانيا المتواجدان في المجموعة الرابعة.

ترتيب المجموعة الأولى

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق النقاط 1 إيطاليا 5 2 3 0 5 2 +3 9 2 هولندا 5 2 2 1 5 3 +2 8 3 بولندا 5 2 1 2 5 4 +1 7 4 البوسنة والهرسك 5 0 2 3 3 9 -6 2

جدول مباريات المجموعة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب إيطاليا - البوسنة والهرسك الجمعة 4 سبتمبر 2020،

16 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 أرتيمو فرانكي هولندا - بولندا الجمعة 4 سبتمبر 2020،

16 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-1 يوهان كرويف أرينا البوسنة والهرسك - بولندا الإثنين 7 سبتمبر 2020،

19 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-1 بيلينو بولي هولندا - إيطاليا الإثنين 7 سبتمبر 2020،

19 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-0 يوهان كرويف أرينا البوسنة والهرسك - هولندا الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 0-0 بيلينو بولي بولندا - إيطاليا الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-0 استاد إنيرجا جدانسك إيطاليا - هولندا الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 سان سيرو بولندا - البوسنة والهرسك الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-3 استاد ميسكي هولندا - البوسنة والهرسك الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442،

19:00 مصر، 20:00 السعودية 1-3 يوهان كرويف أرينا إيطاليا - بولندا الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 0-2 استاد أوليمبيكو البوسنة والهرسك - إيطاليا الأربعاء 18 نوفمبر 2020،

3 ربيع الآخر 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية بيلينو بولي بولندا - هولندا الأربعاء 18 نوفمبر 2020،

3 ربيع الآخر 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية استاد سيليسيان

ترتيب المجموعة الثانية

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بلجيكا 5 4 0 1 12 4 +8 12 2 الدنمارك 5 3 1 1 6 3 +3 10 3 إنجلترا 5 2 1 2 3 4 -1 7 4 آيسلندا 5 0 0 5 3 13 -10 0

جدول مباريات المجموعة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب آيسلندا - إنجلترا السبت 5 سبتمبر 2020،

17 محرم 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 1-0 لاوجاردالسفولور الدنمارك - بلجيكا السبت 5 سبتمبر 2020،

17 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-0 استاد باركين بلجيكا - آيسلندا الثلاثاء 8 سبتمبر 2020،

20 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-5 استاد الملك بوديون الدنمارك - إنجلترا الثلاثاء 8 سبتمبر 2020،

20 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-0 استاد باركين إنجلترا - بلجيكا الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 1-2 استاد ويمبلي آيسلندا - الدنمارك الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 3-0 لاوجاردالسفولور إنجلترا - الدنمارك الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-0 استاد ويمبلي آيسلندا - بلجيكا الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-1 لاوجاردالسفولور بلجيكا - إنجلترا الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 0-2 استاد الملك بوديون الدنمارك - آيسلندا الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 1-2 استاد باركين بلجيكا - الدنمارك الأربعاء 18 نوفمبر 2020،

3 ربيع الآخر 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية استاد الملك بوديون إنجلترا - آيسلندا الأربعاء 18 نوفمبر 2020،

3 ربيع الآخر 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية استاد ويمبلي

ترتيب المجموعة الثالثة

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 فرنسا 5 4 1 0 8 3 +5 13 2 البرتغال 5 3 1 1 9 2 +7 10 3 كرواتيا 5 1 0 4 7 13 -6 3 4 السويد 5 1 0 4 3 9 -6 3

جدول مباريات المجموعة الثالثة

المباراة الموعد النتيجة الملعب البرتغال - كرواتيا السبت 5 سبتمبر 2020،

17 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-4 استاد دراجاو السويد - فرنسا السبت 5 سبتمبر 2020،

17 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-0 فريندز أرينا فرنسا - كرواتيا الثلاثاء 8 سبتمبر 2020،

20 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-4 استاد فرنسا السويد - البرتغال الثلاثاء 8 سبتمبر 2020،

20 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-0 فريندز أرينا كرواتيا - السويد الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 1-2 استاد ماكسيمير فرنسا - البرتغال الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-0 استاد فرنسا كرواتيا - فرنسا الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-1 استاد ماكسيمير البرتغال - السويد الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-3 خوسيه ألفالادي البرتغال - فرنسا السبت 14 نوفمبر 2020،

28 ربيع الأول 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 1-0 ستاد دا لويز السويد - كرواتيا السبت 14 نوفمبر 2020،

28 ربيع الأول 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 1-2 فريندز أرينا كرواتيا - البرتغال الثلاثاء 17 نوفمبر 2020،

2 ربيع الآخر 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية ستاد بوليود فرنسا - السويد الثلاثاء 17 نوفمبر 2020،

2 ربيع الآخر 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية ستاد فرنسا

ترتيب المجموعة الرابعة

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ألمانيا 5 2 3 0 10 7 +3 9 2 إسبانيا 5 2 2 1 7 3 +4 8 3 أوكرانيا 5 2 0 3 5 10 -5 6 4 سويسرا 5 0 3 2 6 8 -2 3

جدول مباريات المجموعة الرابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب ألمانيا - إسبانيا الخميس 3 سبتمبر 2020،

15 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 مرسيدس بنز أرينا أوكرانيا - سويسرا الخميس 3 سبتمبر 2020،

15 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-2 لفيف أرينا إسبانيا - أوكرانيا الأحد 6 سبتمبر 2020،

18 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-4 ألفريدو دي ستيفانو سويسرا - ألمانيا الأحد 6 سبتمبر 2020،

18 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 سانت جاكوب بارك إسبانيا - سويسرا السبت 10 أكتوبر 2020،

23 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-1 ألفريدو دي ستيفانو أوكرانيا - ألمانيا السبت 10 أكتوبر 2020،

23 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-1 أوليمبيسكي ألمانيا - سويسرا الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،

26 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 3-3 استاد راين إنيرجي أوكرانيا - إسبانيا الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،

26 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-0 أوليمبيسكي ألمانيا - أوكرانيا السبت 14 نوفمبر 2020،

28 ربيع الأول 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 1-3 ريد بول أرينا سويسرا - إسبانيا السبت 14 نوفمبر 2020،

28 ربيع الأول 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 1-1 سانت جاكوب بارك إسبانيا - ألمانيا الثلاثاء 17 نوفمبر 2020،

2 ربيع الآخر 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية لا كارتوخا سويسرا - أوكرانيا الثلاثاء 17 نوفمبر 2020،

2 ربيع الآخر 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية سويسبور أرينا

الدوري ب

يتواجد في الدوري ب من دوري أمم أوروبا المنتخبات من التصنيف 17 حتى 32، على غرار روسيا واسكتلندا وآيرلندا وغيرهم.

ترتيب المجموعة الأولى

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 النمسا 5 4 0 1 8 5 +3 12 2 النرويج 4 3 0 1 11 3 +8 9 3 رومانيا 4 1 1 2 4 8 -4 4 4 آيرلندا الشمالية 5 0 1 4 3 10 -7 1

جدول مباريات المجموعة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب النرويج - النمسا الجمعة 4 سبتمبر 2020،

16 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-1 استاد أوليفال رومانيا - آيرلندا الشمالية الجمعة 4 سبتمبر 2020،

16 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 أرينا ناشيونالا النمسا - رومانيا الإثنين 7 سبتمبر 2020،

19 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 3-2 فورثيرسي آيرلندا الشمالية - النرويج الإثنين 7 سبتمبر 2020،

19 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 5-1 ويندسور بارك النرويج - رومانيا الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 0-4 استاد أوليفال آيرلندا الشمالية - النمسا الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-0 ويندسور بارك النرويج - آيرلندا الشمالية الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-1 استاد أوليفال رومانيا - النمسا الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-0 إيلي أوانا النمسا - آيرلندا الشمالية الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 1-2 إيرنست هابيل رومانيا - النرويج الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية ألغيت أرينا ناشيونالا النمسا - النرويج الأربعاء 18 نوفمبر 2020،

3 ربيع الآخر 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية إيرنست هابيل آيرلندا الشمالية - رومانيا الأربعاء 18 نوفمبر 2020،

3 ربيع الآخر 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية ويندسور بارك

ترتيب المجموعة الثانية

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 اسكتلندا 5 3 1 1 5 3 +2 10 1 جمهورية التشيك 5 3 0 2 7 5 +2 9 3 إسرائيل 5 1 2 2 6 7 -1 5 4 سلوفاكيا 5 1 1 3 5 8 -3 4

جدول مباريات المجموعة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب اسكتلندا - إسرائيل الجمعة 4 سبتمبر 2020،

16 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 هامبدين بارك سلوفاكيا - التشيك الجمعة 4 سبتمبر 2020،

16 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 3-1 تيهيلني بولي التشيك - اسكتلندا الإثنين 7 سبتمبر 2020،

19 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-1 استاد أندروف إسرائيل - سلوفاكيا الإثنين 7 سبتمبر 2020،

19 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 استاد نتانيا إسرائيل - التشيك الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-1 استاد سامي أوفر اسكتلندا - سلوفاكيا الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-1 هامبدين بارك اسكتلندا - التشيك الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 0-1 هامبدين بارك سلوفاكيا - إسرائيل الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 3-2 أنتون مالاتينسكي سلوفاكيا - اسكتلندا الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 0-1 أنتون مالاتينسكي التشيك - إسرائيل الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 0-1 دوسان أرينا التشيك - سلوفاكيا الأربعاء 18 نوفمبر 2020،

3 ربيع الآخر 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية استاد سينوبو إسرائيل - اسكتلندا الأربعاء 18 نوفمبر 2020،

3 ربيع الآخر 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية استاد نتانيا

ترتيب المجموعة الثالثة

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 روسيا 5 2 2 1 9 7 +2 8 2 المجر 5 2 2 1 5 4 +1 8 3 تركيا 5 1 3 1 6 6 0 6 4 صربيا 5 0 3 2 4 7 -3 3

جدول مباريات المجموعة الثالثة

المباراة الموعد النتيجة الملعب روسيا - صربيا الخميس 3 سبتمبر 2020،

15 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-3 VTB أرينا تركيا - المجر الخميس 3 سبتمبر 2020،

15 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-0 استاد 4 أيلول المجر - روسيا الأحد 6 سبتمبر 2020،

18 محرم 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 3-2 بوشكاش أرينا صربيا - تركيا الأحد 6 سبتمبر 2020،

18 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-0 استاد النجم الأحمر روسيا - تركيا الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 VTB أرينا صربيا - المجر الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-0 استاد النجم الأحمر روسيا - المجر الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-0 VTB أرينا تركيا - صربيا الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-2 ستاد ترك تيليكوم تركيا - روسيا الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442،

19:00 مصر، 20:00 السعودية 2-3 شوكرو ساراج أوغلو المجر - صربيا الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 1-1 بوشكاش أرينا المجر - تركيا الأربعاء 18 نوفمبر 2020،

3 ربيع الآخر 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية بوشكاش أرينا صربيا - روسيا الأربعاء 18 نوفمبر 2020،

3 ربيع الآخر 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية استاد النجم الأحمر

ترتيب المجموعة الرابعة

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ويلز 5 4 1 0 4 0 +4 13 2 فنلندا 5 4 0 1 6 2 +4 12 3 جمهورية آيرلندا 5 0 2 3 1 4 -3 2 4 بلغاريا 5 0 1 4 2 7 -5 1

جدول مباريات المجموعة الرابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب بلغاريا - جمهورية آيرلندا الخميس 3 سبتمبر 2020،

15 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 فاسيل ليفسكي فنلندا - ويلز الخميس 3 سبتمبر 2020،

15 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-0 الملعب الأوليمبي ويلز - بلغاريا الأحد 6 سبتمبر 2020،

18 محرم 1442،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 0-1 ستاد كارديف سيتي جمهورية آيرلندا - فنلندا الأحد 6 سبتمبر 2020،

18 محرم 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 1-0 ستاد أفيفا جمهورية آيرلندا - ويلز الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 0-0 ستاد أفيفا فنلندا - بلغاريا الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 0-2 الملعب الأوليمبي فنلندا - جمهورية آيرلندا الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 0-1 الملعب الأوليمبي بلغاريا - ويلز الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-0 فاسيل ليفسكي بلغاريا - فنلندا الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442،

19:00 مصر، 20:00 السعودية 2-1 فاسيل ليفسكي ويلز - جمهورية آيرلندا الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442،

19:00 مصر، 20:00 السعودية 0-1 ستاد كارديف سيتي جمهورية آيرلندا - بلغاريا الأربعاء 18 نوفمبر 2020،

3 ربيع الآخر 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية ستاف أفيفا ويلز - فنلندا الأربعاء 18 نوفمبر 2020،

3 ربيع الآخر 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية ستاد كارديف سيتي

الدوري ج

يتواجد في الدوري ج من دوري أمم أوروبا المنتخبات من التصنيف 33 حتى 48، على غرار اليونان والجبل الأسود وغيرهما.

ترتيب المجموعة الأولى

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الجبل الأسود 5 3 1 1 6 2 +4 10 2 لوكسمبورج 5 3 0 2 7 5 +2 9 3 آذربيجان 5 1 2 2 2 4 -2 5 4 قبرص 5 1 1 3 2 6 -4 4

جدول مباريات المجموعة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب آذربيجان - لوكسمبورج السبت 5 سبتمبر 2020،

17 محرم 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 2-1 الملعب الأوليمبي قبرص - الجبل الأسود السبت 5 سبتمبر 2020،

17 محرم 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 2-0 ستاد نادي جيمناستيك قبرص - آذربيجان الثلاثاء 8 سبتمبر 2020،

20 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-0 ستاد نادي جيمناستيك لوكسمبورج - الجبل الأسود الثلاثاء 8 سبتمبر 2020،

20 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-0 ستاد جوسي بارثيل لوكسمبورج - قبرص السبت 10 أكتوبر 2020،

23 صفر 1442،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 0-2 ستاد جوسي بارثيل الجبل الأسود - آذربيجان السبت 10 أكتوبر 2020،

23 صفر 1442،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 0-2 ستاد سيتي آذربيجان - قبرص الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،

26 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 0-0 إلباسان أرينا الجبل الأسود - لوكسمبورج الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،

26 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-1 ستاد سيتي آذربيجان - الجبل الأسود السبت 14 نوفمبر 2020،

28 ربيع الأول 1442،

19:00 مصر، 20:00 السعودية 0-0 ستاد سيتي قبرص - لوكسبمورج السبت 14 نوفمبر 2020،

28 ربيع الأول 1442،

19:00 مصر، 20:00 السعودية 1-2 ستاد نادي جيمناستيك لوكسمبورج - آذربيجان الثلاثاء 17 نوفمبر 2020،

2 ربيع الآخر 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية ستاد جوسي بارثيل الجبل الأسود - قبرص الثلاثاء 17 نوفمبر 2020،

2 ربيع الآخر 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية ستاد سيتي

ترتيب المجموعة الثانية

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 مقدونيا الشمالية 5 2 3 0 9 7 +2 9 2 أرمينيا 5 2 2 1 8 6 +2 8 3 جورجيا 5 1 3 1 6 6 0 6 4 إستونيا 5 0 2 3 5 9 -4 2

جدول مباريات المجموعة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب مقدونيا الشمالية - أرمينيا السبت 5 سبتمبر 2020،

17 محرم 1442،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 1-2 توشي برويسكي أرينا إستونيا - جورجيا السبت 5 سبتمبر 2020،

17 محرم 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 1-0 لو كوك أرينا أرمينيا - إستونيا الثلاثاء 8 سبتمبر 2020،

20 محرم 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 0-2 فازجين سارجسيان جورجيا - مقدونيا الشمالية الثلاثاء 8 سبتمبر 2020،

20 محرم 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 1-1 بوريس بايتشادزي دينامو أرينا أرمينيا - جورجيا الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 2-2 ستاد تيتشي سيتي إستونيا - مقدونيا الشمالية الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 3-3 لو كوك أرينا إستونيا - أرمينيا الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 لو كوك أرينا مقدونيا الشمالية - جورجيا الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 توشي برويسكي أرينا مقدونيا الشمالية - إستونيا الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 1-2 توشي برويسكي أرينا جورجيا - أرمينيا الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442،

19:00 مصر، 20:00 السعودية 2-1 بوريس بايتشادزي دينامو أرينا أرمينيا - مقدونيا الشمالية الأربعاء 18 نوفمبر 2020،

3 ربيع الآخر 1442،

19:00 مصر، 20:00 السعودية فازجين سارجسيان جورجيا - إستونيا الأربعاء 18 نوفمبر 2020،

3 ربيع الآخر 1442،

19:00 مصر، 20:00 السعودية بوريس بايتشادزي دينامو أرينا

ترتيب المجموعة الثالثة

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 سلوفينيا 5 4 1 0 8 1 +7 13 2 اليونان 5 3 2 0 6 1 +5 11 3 كوسوفو 5 0 2 3 3 6 -3 2 4 مولدوفا 5 0 1 4 1 10 -9 1

جدول مباريات المجموعة الثالثة

المباراة الموعد النتيجة الملعب مولدوفا - كوسوفو الخميس 3 سبتمبر 2020،

15 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 إنيو تارديني سلوفينيا - اليونان الخميس 3 سبتمبر 2020،

15 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-0 ستاد ستوجيتسي سلوفينيا - مولدوفا الأحد 6 سبتمبر 2020،

18 محرم 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 0-1 ستاد ستوجيتسي كوسوفو - اليونان الأحد 6 سبتمبر 2020،

18 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-1 فاضل فوكري اليونان - مولدوفا الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-2 الملعب الأوليمبي كوسوفو - سلوفينيا الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-0 فاضل فوكري اليونان - كوسوفو الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-0 الملعب الأوليمبي مولدوفا - سلوفينيا الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 4-0 ستاد زيمبرو مولدوفا - اليونان الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 2-0 ستاد زيمبرو سلوفينيا - كوسوفو الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية 1-2 ستاد ستوجيتسي اليونان - سلوفينيا الأربعاء 18 نوفمبر 2020،

3 ربيع الآخر 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية الملعب الأوليمبي كوسوفو - مولدوفا الأربعاء 18 نوفمبر 2020،

3 ربيع الآخر 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية فاضل فوكري

ترتيب المجموعة الرابعة

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 روسيا البيضاء 5 3 1 1 8 5 +3 10 2 ألبانيا 5 2 2 1 5 2 +3 8 3 ليتوانيا 5 1 2 2 3 6 -3 5 4 كازاخستان 5 1 1 3 4 7 -3 4

جدول مباريات المجموعة الرابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب ليتوانيا - كازاخستان الجمعة 4 سبتمبر 2020،

16 محرم 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 2-0 ستاد فيترا روسيا البيضاء - ألبانيا الجمعة 4 سبتمبر 2020،

16 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-0 ستاد دينامو كازاخستان - روسيا البيضاء الإثنين 7 سبتمبر 2020،

19 محرم 1442،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 2-1 الملعب المركزي ألبانيا - ليتوانيا الإثنين 7 سبتمبر 2020،

19 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-0 أرينا كومبيتاري كازاخستان - ألبانيا الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 0-0 الملعب المركزي ليتوانيا - روسيا البيضاء الأحد 11 أكتوبر 2020،

24 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 2-2 ستاد فيترا ليتوانيا - ألبانيا الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 0-0 ستاد فيترا روسيا البيضاء - كازاخستان الأربعاء 14 أكتوبر 2020،

27 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-2 ستاد دينامو ألبانيا - كازاخستان الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442،

19:00 مصر، 20:00 السعودية 1-3 أرينا كومبيتاري روسيا البيضاء - ليتوانيا الأحد 15 نوفمبر 2020،

29 ربيع الأول 1442،

19:00 مصر، 20:00 السعودية 0-2 ستاد دينامو ألبانيا - روسيا البيضاء الأربعاء 18 نوفمبر 2020،

3 ربيع الآخر 1442،

17:00 مصر، 18:00 السعودية أرينا كومبيتاري كازاخستان - ليتوانيا الأربعاء 18 نوفمبر 2020،

3 ربيع الآخر 1442،

17:00 مصر، 18:00 السعودية الملعب المركزي

الدوري د

يتواجد في الدوري د من دوري أمم أوروبا المنتخبات من التصنيف 49 حتى 55، وقد قسموا على مجموعتين فقط.

ترتيب المجموعة الأولى

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 جزر فارو 5 3 2 0 8 4 +4 11 2 مالطا 5 2 2 1 7 5 +2 8 3 لاتفيا 5 0 4 1 3 4 -1 4 4 أندورا 5 0 2 3 1 6 -5 2

جدول مباريات المجموعة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب لاتفيا - أندورا الخميس 3 سبتمبر 2020،

15 محرم 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 0-0 ستاد داوجافا جزر فارو - مالطا الخميس 3 سبتمبر 2020،

15 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-3 تورسفولور أندورا - جزر فارو الأحد 6 سبتمبر 2020،

18 محرم 1442،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 1-0 الملعب الوطني مالطا - لاتفيا الأحد 6 سبتمبر 2020،

18 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 1-1 الملعب الوطني جزر فارو - لاتفيا السبت 10 أكتوبر 2020،

23 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 1-1 تورسفولور أندورا - مالطا السبت 10 أكتوبر 2020،

23 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-0 الملعب الوطني لاتفيا - مالطا الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،

26 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 1-0 ستاد داوجافا جزر فارو - أندورا الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،

26 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-2 تورسفولور مالطا - أندورا السبت 14 نوفمبر 2020،

28 ربيع الأول 1442،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 1-3 الملعب الوطني لاتفيا - جزر فارو السبت 14 نوفمبر 2020،

28 ربيع الأول 1442،

19:00 مصر، 20:00 السعودية 1-1 ستاد داوجافا أندورا - لاتفيا الثلاثاء 17 نوفمبر 2020،

2 ربيع الآخر 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية الملعب الوطني مالطا - جزر فارو الثلاثاء 17 نوفمبر 2020،

2 ربيع الآخر 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية الملعب الوطني

ترتيب المجموعة الثانية

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 جبل طارق 3 2 1 0 2 0 +2 7 2 ليشتنشتاين 3 1 1 1 2 1 +1 4 3 سان مارينو 4 0 2 2 0 3 -3 2

جدول مباريات المجموعة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب جبل طارق - سان مارينو السبت 5 سبتمبر 2020،

17 محرم 1442،

15:00 مصر، 16:00 السعودية 0-1 ستاد فيكتوريا سان مارينو - ليشتنشتاين الثلاثاء 8 سبتمبر 2020،

20 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-0 روميو نيري ليشتنشتاين - جبل طارق السبت 10 أكتوبر 2020،

23 صفر 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية 1-0 راين بارك ليشتنشتاين - سان مارينو الثلاثاء 13 أكتوبر 2020،

26 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 0-0 راين بارك سان مارينو - جبل طارق السبت 14 نوفمبر 2020،

28 ربيع الأول 1442،

16:00 مصر، 17:00 السعودية 0-0 ستاد سان مارينو جبل طارق - ليشتنشتاين الثلاثاء 17 نوفمبر 2020،

2 ربيع الآخر 1442،

21:45 مصر، 22:45 السعودية ستاد فيكتوريا

ما هي القنوات الناقلة لدوري الأمم الأوروبية 2020-21؟

تُنقل كل مباريات دوري أمم أوروبا 2020-21 من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول لأغلب هذه المباريات، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.

متى بدأت دوري أمم أوروبا 2020-21؟

بدأت بطولة دوري الأمم لعام 2020-21 في 3 سبتمبر 2020، مع لعب مباريات جماعية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

ستقام النهائيات بعد ذلك في 2 و 3 و 6 يونيو من العام التالي، مع تحديد مباريات الهبوط في مارس 2022.

جدول مواعيد دوري الأمم الأوروبية 2020-2021:

الدور الموعد الجولة الأولى 3 - 5 سبتمبر 2020 الجولة الثانية 6 - 8 سبتمبر 2020 الجولة الثالثة 8 - 10 أكتوبر 2020 الجولة الرابعة 11 - 13 أكتوبر 2020 الجولة الخامسة 12 - 14 نوفمبر 2020 الجولة السادسة 15 - 17 نوفمبر 2020 النهائيات 2، 3، 6 يونيو 2021 الملحق المؤهل لكأس العالم 2022 24، 25، 28، 29 مارس 2022

هل تؤهل دوري أمم أوروبا لكأس العالم 2022؟

يرتبط دوري الأمم لعام 2020-21 بالتأهل لكأس العالم 2022، حيث يوفر مكانين في المباريات الفاصلة.

يتقدم عشرة فائزين في تصفيات كأس العالم مباشرة إلى البطولة في قطر ويتأهل الوصيف العشر إلى التصفيات.

تُخصص أماكن المواجهة المتبقية لأفضل فائزين في مجموعة دوري الأمم (بناءً على الترتيب العام) الذين لم يتأهلوا مباشرة أو وصلوا إلى التصفيات في مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

من فاز بدوري الأمم الأوروبية 2019-2020؟

فازت البرتغال بالنسخة الافتتاحية من دوري الأمم الأوروبية في 2018-19، استطاع التغلب على هولندا في المباراة النهائية وتمكنوا من الفوز بالكأس.

بعد أن تصدرت البرتغال مجموعة تضم إيطاليا وبولندا في الدوري أ، حجزت مكانها في النهائيات، حيث تم إقرانها مع سويسرا في الدور نصف النهائي.

هزموا المنتخب السويسري بنتيجة 3-1، وسجل كريستيانو رونالدو ثلاثية حاسمة تأتي في الدقيقة 88 و 90.

كان هدف جونسالو جيديس هو الفارق في المباراة النهائية ضد الهولنديين، حيث انتصرت البرتغال بنتيجة 1-0 على ملعب ستاد الدراجاو.