تعرف على جدول ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال إفريقيا لنسخة 2022-23..

يتوقع الكثير من كبرى بطولات أندية القارة السمراء، دوري أبطال إفريقيا، في نسخة موسم 2022-23، والتي تكتظ بكوكبة من أفضل لاعبي الساحرة المستديرة.

فاز نادي الوداد المغربي على النادي الأهلي في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، ومنع المارد الأحمر من إنجاز الحصول على 3 ألقاب على التوالي.

تياجو أزولاو نجم بترو أتلتيكو الأنجولي، كان هو هداف مسابقة النسخة الماضية برصيد ستة أهداف.

نسخة هذا العام تقام بتواجد عدد من المهاجمين المميزين في كل الفرق، ومن المتوقع أن تشهد تنافسًا كبيرًا على لقب الهداف كما جرت العادة في السنوات الماضية، وقد بدأ بالفعل هذا الصراع منذ الدور التمهيدي.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا جدول ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا 2022-23.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا 2022-23