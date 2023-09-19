تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2023-2024..

تترقب الجماهير حول العالم انطلاق مباريات دور المجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 بداية من يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، وهي المرحلة التي تضم 32 فريقًا هي خيرة أندية القارة العجوز.

مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 ستشهد كما جرت العادة منافسة كبيرة ومحتدمة طوال أحداثها، وسط مجموعات متوازنة وأخرى في غاية القوة تعد بالكثير من المباريات القوية.

ومع غياب كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا عن المسابقة بعد رحيله إلى النصر السعودي، ووصيفه الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل إلى الولايات المتحدة رفقة إنتر ميامين فإننا سنشهد تغييرًا في خريطة المنافسة على لقب هداف البطولة.

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النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا شهدت تتويج النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب هداف دوري الأبطال برصيد 12 هدفًا، وجاء خلفه المصري محمد صلاح برصيد 8 أهداف لكن "الملك المصري" لن يشارك في النسخة الحالية من البطولة.

ملامح الصراع على لقب الهداف ستختلف هذا الموسم بكل تأكيد، بوجود العديد من اللاعبين الأفذاذ إلى جوار هالاند، مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وفيكتور أوسيمين والعديد من المهاجمين المميزين.

جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف عبر "GOAL.com" على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، ومن هو الأكثر تسجيلًا في تاريخ المسابقة؟

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2023-2024: جواو فيليكس وجوليان ألفاريز في الصدارة

سجل جواو فيليكس هدفين في مباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب التي انتهت بخماسية نظيفة لصالح البلوجرانا، ليتصدر جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 من اليوم الأول رفقة جوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي، وجالينو لاعب بورتو.

الترتيب اللاعب عدد الأهداف 1 جواو فيليكس - برشلونة 2 1 جوليان ألفاريز - مانشستر سيتي 2 1 جالينو - بورتو 2 4 كيليان مبابي - باريس سان جيرمان 1 4 أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان 1 4 روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة 1 4 جافي - برشلونة 1 2 رودري - مانشستر سيتي 1 4 بابلو باريوس - أتلتيكو مدريد 1 4 كالفن ستينجس - فينورد 1 4 علي رضا جهانبخش - فينورد 1 4 ميشاك إيليا - يانج بويز 1 4 بنجامين سيسكو - لايبزيج 1 4 كزافير شلاجر - لايبزيج 1 4 محمد سيماكان - لايبزيج 1 4 كيفن كيلسي - شختار 1 4 مهدي طارمي - بورتو 1 4 عثمان بوكاري - النجم الأحمر 1 4 ايفان بروفيدل - لاتسيو 1

ما هو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟

كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفًا، ويأتي خلفه ليونيل ميسي برصيد 129 هدفًا.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: