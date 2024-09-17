احتفلت جماهير كرة القدم الآسيوية بانطلاق مباريات بطولة دوري أبطال آسيا النخبة بشكلها الجديد والتي تضمن الكثير من المواجهات القوية والمنافسات الصعبة.
النسخة الحالية تبدأ بمشاركة 24 فريقًا، سيتم تقسيمهم على مجموعتين كل منهما مكون من 12 فريق، واحدة في منطقة الغرب وأخرى في الشرق.
ومع التنافس الشديد بين الفرق على تحقيق اللقب الغالي، هناك تنافس آخر بين اللاعبين على تحقيق لقب الهداف، في ظل وجود العديد من اللاعبين المميزين المشاركين في البطولة هذا الموسم.
جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
وكان سفيان رحيمي، نجم العين، قد حقق لقب هداف النسخة الماضية برصيد 13 هدفًا، كما قاد فريقه لحصد البطولة الأسيوية.
وفي هذا التقرير نتعرف على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025
جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025:
|المركز
|اللاعب
|عدد الأهداف
|1
|ياسبر أسياني - جوانجو
|3
|=2
|إلبير دا سيلفا - يوكوهاما إف مارينوس
|2
|=2
|سيفاس ماليلي - شنجهاي شنهوا
|2
|=2
|فاليري كازياشيفيلي - شاندونج تايشان
|2
|=5
|سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - الهلال
|1
|=5
|ماركوس ليوناردو - الهلال
|1
|=5
|أكرم عفيف - السد
|1
|=5
|روجر جيديس
|1
|=5
|سلطان الغنام - النصر
|1
|=5
|فرانك كيسييه - الأهلي
|1
|=5
|جابرييل تيجراو - جوانجو
|1
|=5
|ماتياس بالاسيوس - العين
|1
|=5
|أندريه لويس - شنجهاي شنهوا
|1
|=5
|سفيان بوفتيني - الوصل
|1
|=5
|كانسيلو - الهلال
|1
|=5
|بي جينهاو - شاندونج تايشان
|1
|=5
|بيكا ميكلتادزى - جوانجو
|1
|=5
|جواو تياني - شنجهاي شنهوا
|1
|=5
|محمد داود ياسين - الشرطة
|1
|=5
|خورخي لويز - بوهانج ستيلرز
|1
|=5
|رامين رضائيان - استقلال طهران
|1