تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..

احتفلت جماهير كرة القدم الآسيوية بانطلاق مباريات بطولة دوري أبطال آسيا النخبة بشكلها الجديد والتي تضمن الكثير من المواجهات القوية والمنافسات الصعبة.

النسخة الحالية تبدأ بمشاركة 24 فريقًا، سيتم تقسيمهم على مجموعتين كل منهما مكون من 12 فريق، واحدة في منطقة الغرب وأخرى في الشرق.

ومع التنافس الشديد بين الفرق على تحقيق اللقب الغالي، هناك تنافس آخر بين اللاعبين على تحقيق لقب الهداف، في ظل وجود العديد من اللاعبين المميزين المشاركين في البطولة هذا الموسم.

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جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

وكان سفيان رحيمي، نجم العين، قد حقق لقب هداف النسخة الماضية برصيد 13 هدفًا، كما قاد فريقه لحصد البطولة الأسيوية.

وفي هذا التقرير نتعرف على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025: