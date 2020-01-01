جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2020-21

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2020-2021 بعد انتهاء الجولة الأولى من دور المجموعات

انطلقت مباريات دوري أبطال أوروبا 2020-2021 يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2020 ميلادياً، وذلك بمرحلة المجموعات التي تضم 32 فريقاً من جميع أرجاء القارة العجوز.

لا يوجد شك أن دوري الأبطال هي المسابقة الأكثر شعبية وقوة على صعيد الأندية في العالم، ولا يسبقها في كرة القدم عامةً إلا كأس العالم الذي يجمع المنتخبات كل 4 سنوات، وليس فقط المنتخبات بل محبيها ومشجعيها من جميع أنحاء المعمورة.

غاب عن المنافسة على لقب هداف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حيث فاز بها روبيرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ بعد أن سجل 15 هدفًا، وجاء في المركز الثاني إرلينج هالاند النجم الشاب لبوروسيا دورتموند.

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وفي هذا التقرير نستعرض جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2020-2021، ومن هو الأكثر تسجيلاً في تاريخ المسابقة؟

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021

سجل ليونيل ميسي أحد أهداف برشلونة الخمسة في فريق فيرينتسفاروش المجري، وغاب كريستيانو رونالدو بسبب إصابته بفيروس كورونا.

أما روبيرت ليفاندوفسكي، فلم يسجل رغم فوز بايرن ميونخ على أتتيكو مدريد 4-0.

لكن، الصدارة مزدحمة بتواجد أنخيلينيو وموراتا ولوكاكو وكومان بعد تسجيل كل منهم هدفين.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:

الترتيب اللاعب الأهداف =1 ألفارو موراتا - يوفنتوس 2 =1 أنخيلينيو - لايبزيج 2 =1 روميلو لوكاكو - إنتر 2 =1 كينجسلي كومان - بايرن ميونخ 2 =5 عثمان ديمبيلي - برشلونة 1 =5 أنسو فاتي - برشلونة 1 =5 تشيرو إيموبيلي - لاتسيو 1 =5 ليونيل ميسي - برشلونة 1 =5 جيان دانييل أكبا أكبرو - لاتسيو 1 =5 بيدري - برشلونة 1 =5 فيليبي كوتينيو - برشلونة 1 =5 إيمانويل بونافينتوري - كلوب بروج 1 =5 برونو فيرنانديش - مانشستر يونايتد 1 =5 سيرو جيراسي - رين 1 =5 إيور خاراتين - فيرينتسفاروش 1 =5 كريستيان راميريز - كراسنودار 1 =5 إرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند 1 =5 ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد 1 =5 تشارليس دي كيتيلايري - كلوب بروج 1 =5 دومينيك شوبوشلاي - سالزبورج 1 =5 زلاتكو يونوزوفيتش - سالزبورج 1 =5 إدير - لوكوموتيف موسكو 1 =5 فيتالي ليساكوفيتش - لوكوموتيف موسكو 1 =5 لوكا مودريتش - ريال مدريد 1 =5 فينيسيوس جونيور - ريال مدريد 1 =5 تيتي - شاختار 1 =5 مانور سولومون - شاختار 1 =5 لويس دياز - بورتو 1 =5 سيرخيو أجويرو - مانشستر سيتي 1 =5 إلكاي جوندوجان - مانشستر سيتي 1 =5 فيران توريس - مانشستر سيتي 1 =5 دوفان زاباتا - أتالانتا 1 =5 أليخاندرو جوميز - أتالانتا 1 =5 لويس مورييل - أتالانتا 1 =5 أليكسي ميرانتشوك - أتالانتا 1 =5 أحمد حسن كوكا - أوليمبياكوس 1 =5 ليون جوريتسكا - بايرن ميونخ 1 =5 كورينتين توليسو - بايرن ميونخ 1 =5 رامي بن سبعيني - بوروسيا مونشنجلادباخ 1 =5 يوناس هوفمان - بوروسيا مونشنجلادباخ 1

ما هو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟

يعتبر كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 130 هدفًا، ويأتي خلفه ليونيل ميسي برصيد 114 هدفًا، أما المركز الثالث فيتواجد به أسطورة ريال مدريد السابق راؤول جونزاليس برصيد 71 هدفًا.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: