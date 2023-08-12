انطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني يوم الجمعة 11 أغسطس 2023، ومنتظر أن يكون موسمًا قويًا ومثيرًا.
فاز برشلونة بالليجا الموسم الماضي دون منافسة تقريبًا، لكن ريال مدريد استعد للموسم الحالي، وضم جود بيلينجهام وتطلعات ضم كيليان مبابي..
حصد روبرت ليفاندوفسكي لقب هداف الدوري الموسم الماضي، ولم يجد أيضًا منافسة قوية، والآن يبدو في طريق مفتوح ربما بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما عن ريال مدريد..
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جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب
وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني للموسم الجديد 2023-2024.
جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023-2024
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ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟
|ترتيب
|اللاعب
|عدد الأهداف
|=1
|يوسف النصيري - إشبيلية
|1
|=1
|مختار دياخابي - فالنسيا
|1
|=1
|إيسي بالاثون - رايو فاييكانو
|1
|=1
|راندي نتيكا - رايو فاييكانو
|1
|=1
|خافي جيرا - فالنسيا
|1