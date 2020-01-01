ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2020-2021

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2020-21 بعد انطلاق الجولة الثالثة

يعيش عشاق الدوري الإسباني موسمًا مختلفًا، فبعد أن كانت مهمة قطبي الليجا ريال مدريد وبرشلونة سهلة في الحصول على نقاط من أغلب فرق الدوري، أصبحت المهمة صعبة جدًا في الخروج من أي لقاء ولو بنقطة، حتى ولو كان مع أحد الفرق الصاعدة حديثًا.

ألقت المنافسة على لقب الدوري في إسبانيا التي انحصرت بين الميرينجي والبلوجرانا في العقد الأخير بظلالها على ترتيب الهدافين، ففي العقد الماضي كان دائمًا الهداف إما كريستيانو رونالدو نجم الملكي السابق أو ليونيل ميسي أسطورة الكتلان الحية، لكن الأمر يبدو أنه سيختلف هذا الموسم.

رحل الدون عن ريال مدريد مطلع الموسم الماضي واتجه إلى الدوري الإيطالي وتحديدًا ليوفنتوس، فوجد البرغوث الأرجنتيني الطريق ممهدًا إلى لقب الهداف دون عناء، فماكينة الأهداف البرتغالية هو الوحيد الذي كان قادرًا على إيقافه ومنافسته.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني للموسم الجديد 2019-2020.

جدول ترتيب الدوري الإسباني2020-2021

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني:

فشل كريم بنزيما في التسجيل للمباراة الثانية على التوالي لريال مدريد، وذلك رغم فوز فرقيه بثلاثة أهدافٍ لهدفين، أما ليونيل ميسي فلم يشارك حتى الآن لتغيب برشلونة عن أول 3 أسابيع.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني: