الدوري الإماراتي: الأهلي ينفرد أكثر بالصدارة بعد فوز صعب على الشارقة

تعرف على جدول ترتيب الدوري الإماراتي 2019-2020 بعد انتهاء مباريات الجولة 13، التي شهدت تفوق الأهلي على الشارقة في قمة الأسبوع

أبانوب صفوت

شهد الموسم الماضي من الدوري الإماراتي منافسة شرسة للغاية بين شباب الأهلي دبي والشارقة قبل أن يتوج الأخير باللقب برصيد 59 نقطة وبفارق 6 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه وهو الدوري رقم 6 في تاريخ الفريق الملقب بفخر الإمارة الباسمة.

يبدو أن دوري الخليج العربي الإماراتي يشهد بداية عصر جديد بعيدًا عن سيطرة العين والوصل، بعد أن بدا وأن المنافسة في الموسم الجديد ستنحصر بين شباب الأهلي والشارقة ولكن الصدارة في التوقيت الحالي من نصيب وصيف النسخة الماضية، ويتواجد العين في الصورة ولكن على استحياء.

يشارك في الدوري الإماراتي 14 فريقًا فقط، يتنافسوا فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أسيا رفقة أصحاب المركزين الثاني والثالث.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول ترتيب الدوري الإماراتي موسم 2019-2020، كذلك على نتائج مباريات كل جولة.

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ترتيب الدوري الإماراتي 2019-20 2020

شهدت الجولة 13 من الدوري الإماراتي تفوق المتصدر شباب الأهلي دبي على الشارقة صاحب المركز الثاني بنتيجة 3/2 ليتسع الفارق بين الفريقين إلى 8 نقاط، ومن جهة أخرى تساوى العين مع الشارقة في نفس الرصيد من النقاط بعد أن تغلب على خورفكان بثلاثية نظيفة ولازال متذيل الترتيب يبحث عن انتصاره الأول في المسابقة بعد أن وصلنا إلى منتصف الطريق.

جدول ترتيب الدوري الإماراتي 2019-20:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الأهلي 13 10 2 1 31 7 +24 32 2 الشارقة 13 7 3 3 27 17 +10 24 3 العين 13 7 3 3 30 15 +15 24 4 الجزيرة 13 7 3 3 21 12 +9 24 5 الظفرة 13 7 2 4 19 16 +3 23 6 النصر 13 7 2 4 17 14 +3 23 7 الوصل 13 6 3 4 24 22 +2 21 8 الوحدة 13 6 3 4 24 22 +2 21 9 بني ياس 13 3 5 5 13 19 -6 14 10 عجمان 13 3 5 5 19 26 -7 14 11 كلباء 13 4 1 8 19 27 -8 13 12 الفجيرة 13 3 1 9 11 26 -15 10 13 حتا 13 2 2 9 10 23 -13 8 14 خورفكان 13 0 4 9 10 26 -16 4

نتائج مباريات الجولة 13 من الدوري الإماراتي 2019-20