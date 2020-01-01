الدوري الإماراتي - الظفرة يقترب من المربع الذهبي بالانتصار على الفجيرة

الظفرة ينتصر على الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

حقق فريق نادي الوحدة الفوز، على نظيره حتا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة عشر، ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

تقدم سيباستيان تيجالي بالهدف الأول للوحدة في الدقيقة الخامسة، بعد ركلة ركنية، لعبها زميله برأسه، ليتابعها تيجالي بقدمه اليمنى في المرمى.

وأضاف تيجالي الهدف الثاني، له ولفريقه الوحدة، بعد هجمة مرتدة منظمة، لينفرد بالمرمى في الدقيقة 52 من زمن المباراة، ليسددها في الشباك.

الوحدة رفع رصيده إلى النقطة 20 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد حتا عند النقطة الثامنة في المركز الثالث عشر "قبل الأخير".

وفي مباراة أخرى، حقق فريق نادي الظفرة، الفوز على نظيره الفجيرة، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب حمدان بن زايد بنادي الظفرة.

سجل جواو بيدرو الهدف الأول لفريق الظفرة، في الدقيقة 17 من زمن المباراة، قبل أن يضيف زميله سهيل المنصوري الهدف الثاني في الدقيقة 49.

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وحصل فهد سبيل لاعب الفجيرة على بطاقة حمراء في الدقيقة 36، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وقلص فيرناندو جابرييل الفارق بهدف لفريق الفجيرة بالدقيقة 60، ولكن جواو بيدرو عاد وسجل الهدف الشخصي الثاني، والثالث لفريقه الظفرة.

وقبل نهاية المباراة، حصل عبد الرحمن يوسف، لاعب الظفرة على بطاقة حمراء، في الدقيقة 87، ليلعب فريقه هو الآخر بعشرة لاعبين.

الظفرة رفع رصيده إلى النقطة 23 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الفجيرة عند النقطة العاشرة، في المركز الثاني عشر.