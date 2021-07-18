جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

يبدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 الموافق 3 محرم 1443، ومنتظر أن تكون النسخة الجديدة نسخة قوية.

فاز الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي، وصعد إلى دوري أبطال آسيا رفقة الشباب والاتحاد، كذلك الفيصلي الذي صعد من بوابة الكأس.

أما عن الهابطين في الموسم الماضي فهم الثلاثي القادسية والوحدة والعين، فيما صعد هذا الموسم الثلاثي الطائي والحزم والباطن.

يتأهل من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فريقين إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا مباشرةً، ويلحق بهما صاحب المركز الثالث وبطل الكأس من الملحق، فيما تهبط آخر 3 فرق في جدول الترتيب مع نهاية الموسم.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات الدوري السعودي 2020-2021، القنوات الناقلة والترتيب...

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جولات الدوري السعودي 2022

جدول الدوري السعودي 2022

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 أبها 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الباطن 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الاتفاق 0 0 0 0 0 0 0 0 5 الفيصلي 0 0 0 0 0 0 0 0 6 الفتح 0 0 0 0 0 0 0 0 7 الفيحاء 0 0 0 0 0 0 0 0 8 الحزم 0 0 0 0 0 0 0 0 9 الهلال 0 0 0 0 0 0 0 0 10 الاتحاد 0 0 0 0 0 0 0 0 11 النصر 0 0 0 0 0 0 0 0 12 الرائد 0 0 0 0 0 0 0 0 13 الشباب 0 0 0 0 0 0 0 0 14 التعاون 0 0 0 0 0 0 0 0 15 الطائي 0 0 0 0 0 0 0 0 16 ضمك 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي 2022؟

تُنقل مباريات الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية مجانًا بدون تشفير بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات عبر التلفاز، فبمقدورك متابعة البث المباشر المقدم من موقع جول للمباريات والذي يبدأ من قبلها بنصف ساعة.

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🚨 لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين تعلن مواعيد مباريات الدور الأول من الموسم المقبل 2021-2022م



◀️🌐 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) July 18, 2021

جدول مباريات الدوري السعودي 2022 - الجولة 1

المباراة الموعد الملعب الفيحاء - الاتحاد الأربعاء 11 أغسطس 2021،

3 محرم 1443،

19:15 السعودية، 18:15 مصر مدينة المجمعة الرياضية أبهاء - الشباب الخميس 12 أغسطس 2021،

4 محرم 1443،

19:15 السعودية، 18:15 مصر استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية الرائد - الفتح الخميس 12 أغسطس 2021،

4 محرم 1443،

19:20 السعودية، 18:20 مصر استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) الحزم - التعاون الخميس 12 أغسطس 2021،

4 محرم 1443،

20:55 السعودية، 19:55 مصر ملعب نادي الحزم النصر - ضمك الجمعة 13 أغسطس 2021،

5 محرم 1443،

19:05 السعودية، 18:05 مصر مرسول بارك الأهلي - الفيصلي الجمعة 13 أغسطس 2021،

5 محرم 1443،

20:55 السعودية، 19:55 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) الاتفاق - الباطن السبت 14 أغسطس 2021،

6 محرم 1443،

18:55 السعودية، 17:55 مصر استاد الأمير محمد بن فهد الهلال - الطائي السبت 14 أغسطس 2021،

6 محرم 1443،

20:55 السعودية، 19:55 مصر استاد الملك فهد الدولي

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جدول مباريات الدوري السعودي 2022 - الجولة 2

المباراة الموعد الملعب الاتحاد - الرائد الإثنين 16 أغسطس 2021،

8 محرم 1443،

20:50 السعودية، 19:50 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) الحزم - الأهلي الخميس 19 أغسطس 2021،

11 محرم 1443،

19:10 السعودية، 18:10 مصر ملعب نادي الحزم الفيصلي - النصر الخميس 19 أغسطس 2021،

11 محرم 1443،

20:20 السعودية، 19:20 مصر مدينة المجمعة الرياضية الباطن - أبها الجمعة 20 أغسطس 2021،

12 محرم 1443،

19:05 السعودية، 18:05 مصر ملعب نادي الباطن ضمك - الطائي الجمعة 20 أغسطس 2021،

12 محرم 1443،

19:10 السعودية، 18:10 مصر استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية التعاون - الهلال الجمعة 20 أغسطس 2021،

12 محرم 1443،

20:50 السعودية، 19:50 مصر استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) الفتح - الفيحاء السبت 21 أغسطس 2021،

13 محرم 1443،

18:50 السعودية، 17:50 مصر ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية الشباب - الاتفاق السبت 21 أغسطس 2021،

13 محرم 1443،

20:50 السعودية، 19:50 مصر استاد الملك فهد الدولي

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جدول مباريات الدوري السعودي 2022 - الجولة 3

المباراة الموعد الملعب الرائد - الحزم الأربعاء 25 أغسطس 2021،

17 محرم 1443،

19:05 السعودية، 18:05 مصر استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) الأهلي - ضمك الأربعاء 25 أغسطس 2021،

17 محرم 1443،

20:45 السعودية، 19:45 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) الفتح - الشباب الخميس 26 أغسطس 2021،

18 محرم 1443،

18:45 السعودية، 17:45 مصر ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية أبها - الاتفاق الخميس 26 أغسطس 2021،

18 محرم 1443،

19:05 السعودية، 18:05 مصر استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية النصر - التعاون الخميس 26 أغسطس 2021،

18 محرم 1443،

20:45 السعودية، 19:45 مصر مرسول بارك الفيصلي - الاتحاد الجمعة 27 أغسطس 2021،

19 محرم 1443،

19:00 السعودية، 18:00 مصر مدينة المجمعة الرياضية الطائي - الفيحاء الجمعة 27 أغسطس 2021،

19 محرم 1443،

19:15 السعودية، 18:15 مصر استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الهلال - الباطن الجمعة 27 أغسطس 2021،

19 محرم 1443،

20:45 السعودية، 19:45 مصر استاد الملك فهد الدولي

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