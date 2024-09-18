"ليس مغربيًا، هل تفهمون ما أقول؟!" .. جدة لامين يامال تنفجر بعد غضب المغاربة من نجم برشلونة

لا يزال المغاربة غاضبون من اللاعب الشاب..

يبدو أن جدة لامين يامال؛ نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، قد طفح بها الكيل، حتى ردت بغضب بشأن التساؤلات حول جنسية حفيدها.

الجامعة المغربية لكرة القدم حاولت مرارًا إقناع اللاعب الشاب بتمثيل أسود الأطلس؛ إذ أن والده مغربي، لكنه فضل تمثيل البلد الذي ولد به "إسبانيا"، حتى قاده العام الحالي للتتويج بكأس أمم أوروبا "يورو 2024".

قرار يامال أغضب المغاربة كثيرًا، حتى أن مزاعم خرجت بقيامهم بالاعتداء على والد اللاعب في أحد أحياء إسبانيا، عقابًا له على عدم قدرته على إقناع نجله بخطوة تمثيل بلده الأم.

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لكن والدة الأب خرجت مبرئة نجلها تمامًا من التدخل في قرار حفيدها، مطالبًا المغاربة باستيعاب قرار نجم البرسا..

جدة صاحب الـ17 عامًا قال خلال تصريحاتها لبرنامج "Espejo Público": "لقد ولد في إسبانيا، ودرس هنا، هذا الطفل ليس مغربي، هل تفهمون ما أقول؟، ابني لم يجبره على فعل أي شيء!، لقد لعب للمغرب، كما مثل إسبانيا ولعب كذلك لفرنسا، كان يفعل ما يريد دائمًا!".

على جانب آخر، التقى البرنامج نفسه ببعض جيران يامال في حي "روكافوندا" الذي نشأ به، إذ قال أحدهم: "عندما يأتي الصبي إلى هنا، يتنكر بغطاء رأس، حتى قلت له في يوم (أنت غبي، اخلع غطاء الرأس، أنت فخر لحينا".