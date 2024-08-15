"المغاربة أرادوا الانتقام منه" .. مفاجأة في رواية شهود العيان بواقعة طعن والد لامين يامال

اتهام خطير في واقعة طعن والد نجم برشلونة..

لا تزال التحقيقات جارية في واقعة طعن منير النصراوي والد لامين يامال؛ نجم برشلونة الإسباني، على يد مجموعة شباب في أحد مواقف السيارات بالمدينة، لكن الصحفي أنخيل مويا فجر مفاجأة من العيار الثقيل حول شهادة شهود العيان.

أمس الأربعاء، نُقل النصراوي إلى المستشفى بعد تلقيه عدة طعنات بالسكين، إذ كانت حالته حرجة قبل أن يسيطر الأطباء على الوضع، وإن كان حتى الآن تحت المراقبة.

لم تمر ساعة واحدة فقط من الحادث حتى نجحت شرطة برشلونة في إلقاء القبض على مجموعة من المشتبه بهم في ارتكاب الحادث وفقًا لشهادة شهود العيان.

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وبحسب مويا فإن الشهور أكدوا كذلك في روايتهم للشرطة أن الخلاف بين والد يامال والمتهمين ليس الأول من نوعه، وتطور على إثر غضبهم من اختيار نجله لتمثيل منتخب إسبانيا على حساب المنتخب المغربي.

وقال الصحفي الإسباني خلال ظهور تليفزيوني له: "لا توجد كاميرات في موقف السيارات الذي شهد الواقعة أو شيء مشابه، فقط والد يامال يعرف من طعنوه، ولقد سبق له أن دخل في نوع من النقاش أو المواجهة".

وأضاف: "الشهود أخبروا شرطة برشلونة أنها لم تكن المرة الأولى، وبأن المعتديين يتهمون النصراوي بالوقوف خلف لعب يامال لصالح إسبانيا بدل المغرب".

يذكر أن يامال ولد من أب مغربي وأم من غينيا الإستوائية، ورغم محاولات الجامعة المغربية لكرة القدم لإقناعه بالانضمام لأسود الأطلس إلا أنه فضل لا روخا بشكل رسمي في عام 2023.