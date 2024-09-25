"سقطت ونهضت 1000 مرة ولكن".. إعلان صادم من فاران باعتزال كرة القدم!

في الـ31 من عمره..

أعلن رافائيل فاران نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، اعتزال كرة القدم، رغم أنه يبلغ من العمر 31 عامًا فقط.

وانضم فاران إلى كومو الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية من مانشستر يونايتد بعقد يمتد حتى 2026، لكنه شارك مرة واحدة مع الفريق، في ظل معاناته من مشكلات بالركبة.

وقال فاران في تدوينة عبر حسابه على إنستجرام: "سقطت ونهضت 1000 مرة، وهذه المرة حان الوقت للتوقف وتعليق حذائي بعد مباراتي الأخيرة حيث فزت بلقب في ويمبلي (في إشارة إلى تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر يونايتد).

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ولعب فاران مع لانس (2010-2011) وريال مدريد (2011-2021) ومانشستر يونايتد (2021-2024) وكومو (2024).

وخاض فاران 93 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، حصد خلالها كأس العالم 2018، وتوّج بدوري أبطال أوروبا 4 مرات مع ريال مدريد، إلى جانب العديد من الألقاب الأخرى (22 لقبًا خلال مسيرته).