"جائزة قلة الاحترام تذهب إليه".. هجوم كبير على فينيسيوس من قدامى ريال مدريد!

ماذا فعل فيني؟

تتواصل تداعيات أزمة فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، مع جماهير رايو فاييكانو، عقب مواجهة الفريقين التي انتهت بالتعادل (3-3) مساء السبت الماضي، ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني.

واستفز فينيسيوس جماهير فاييكانو عقب المباراة، عندما أشار لهم بالرقم (2) وعلامة الهبوط، في إشارة إلى أن فريقهم سيهبط هذا الموسم إلى دوري الدرجة الثانية.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن محيط ريال مدريد بدأ يضيق ذرعًا بتصرفات فينيسيوس، الذي احتج كثيرًا على حكم المباراة مارتينيز مونويرا، ما دفعه لمعاقبته بالبطاقة الصفراء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وانتقدت إذاعة كادينا سير سلوك النجم البرازيلي، حيث صرّح مانو كارينيو، مقدم أحد البرامج، بأنه "إذا كانت هناك جائزة لأكثر لاعب قلة احترام في الدوري، فسأمنحها لفينيسيوس".

كما استنكر عدد من لاعبي ريال مدريد السابقين سلوك فيني، إذ علّق ألفارو بينيتو إراولا، قائلًا: "إنه لا يُضيف شيئًا، بل إنه يُنقِص، ثم إذا تم طردك، فعليك أن تتحمل العواقب".

وهو رأي انضم إليه رافائيل الكورتا: "أعتقد أن النادي يتعين عليه اتخاذ إجراء بشأن هذا الأمر في مرحلة ما، أنا متأكد من أن الجميع حاول بكل الوسائل، وعلى رأسهم أنشيلوتي، لكنني أعتقد أنه يجب محاولة جعل الشاب يفهم أنه مرجع للعديد من الأطفال وأن هذا السلوك غير صحيح".

يشار إلى أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تلقى شكوى من رابطة الدوري، ضد فينيسيوس جونيور، عما بدر منه تجاه جماهير رايو فاييكانو، عقب مواجهة الفريقين.