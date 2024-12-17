ماذا قال مدرب ريال مدريد؟

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن نجم الفريق فينيسيوس جونيور يستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "فينيسيوس يستحق التتويج بجائزة ذا بيست، إنه لاعب رائع وستكون جائزة عادلة، بعد ما فعله خلال عام 2024، أتمنى أن يفوز بها".

وتحدث المدرب الإيطالي عن مواجهة باتشوكا مساء غدٍ الأربعاء في كأس إنتركونتيننتال على ملعب لوسيل بالدوحة: "جميع المباريات هي فخ، إذا وصل باتشوكا إلى هنا فهذا يعني أنه يمتلك شيئًا ما، عليك أن تحترمه على حقيقته وعلى الجودة التي يتمتع بها، المباراة النهائية دائمًا ما تكون مثيرة، إنه شعور خاص، قبل المباراة تقلق وتفكر في جميع الجوانب، لكني أثق بالفريق".

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وعن حالة كيليان مبابي، علق: "لقد تدرب بالأمس بشكل جيد، وكانت لديه مشاعر طيبة، ركض بسرعة وسارت الأمور على ما يرام، اليوم جلسة تدريبية مهمة، حيث سنقوم بتقييم الأمر، إذا كان بخير سيتحدث مع الأطباء وسوف يلعب، إذا كان هناك حد أدنى من المخاطر فلن يلعب، نحن متفائلون".

وواصل: "مبابي لاعب رائع، أعتقد أنه لم يصل بعد إلى أفضل مستوياته، لقد تحسن في المباريات الأخيرة، لكنه ليس في أفضل حالاته بعد، يمكنه اللعب في أي مركز هجومي، بفضل الجودة التي يتمتع بها، يمكنه اللعب أينما يريد".

وختم: "متحمسون للغاية لهذه المواجهة، إذا كنا هنا فهذا لأننا قمنا بعمل جيد للغاية، إنها هدية لنا ولباتشوكا الذي عانى بالفعل خلال جولتين من التصفيات، سنحاول أن نفوز ونأخذ الكأس إلى مدريد، رغم الصعوبات".