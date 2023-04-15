"كريستوف جالتييه أبعد ما يكون عن العنصرية والعدل سيظهر قريبًا"

دفاع مستميت عن مدرب باريس

قرر لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان الأسبق وليون الحالي، الدفاع عن كريستوف جالتييه مدرب الفريق الفرنسي، بعد الاتهامات التي تعرض لها مؤخرًا بالعنصرية والتمييز.

جالتييه تورط في قضية قلبت فرنسا رأسًا على عقب خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما تم الكشف عن بعض الرسائل التي اشتكى فيها من كثرة اللاعبين المسلمين والسود في فريقه السابق نيس.

وقال لوران بلان في تصريحات صحفية بعد انتصار ليون على تولوز:"لقد عرفت جالتييه منذ أن كان عمري 18 سنة، إنه صديقي ولا توجد لدي أي شكوك حوله".

وأضاف:"عرفته منذ 30 إلى 40 عامًا، لعب معي بفريق الناشئين في فرنسا، عندما يتحدث أحد عن شخص عنصري فإن جالتييه هو آخر من تنطبق عليه هذه الصفة".

وفي سياق متصل قال فيليب مونتانييه مدرب تولوز:"لا تربطني نفس الصداقة مع جالتييه ولكني لم ألاحظ أي مظاهر للعنصرية، لقد قالها جيدًا، سيتم فتح التحقيق وستظهر الحقيقة، لأن كل من كانوا حوله لعقود عديدة لم يتمكنوا رؤية أدنى ملاحظة عنصرية تجاهه".

وتابع:"نحن في وضع جيد هنا في تولوز ولدينا 18 جنسية مختلفة، أود أن أقول إن كرة القدم هي بالأحرى مثال جيد للتنوع، كما قال جالتييه نفسه، علينا أن ندع العدالة تتحقق وسنرى في النهاية ما سيحدث".

جدير بالذكر أن بعض التقارير الصحفية أكدت أن جالتييه طالب برحيل هشام بوداوي وجان كلير توديبو وأمين غويري ويوسف عطال خلال فترته مع نيس.