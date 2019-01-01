جاكا يتخذ أولى خطوات الرحيل عن أرسنال

هل تتم الصفقة ويرحل جاكا عن أرسنال في يناير؟

أشارت تقارير صحفية، إلى أن جرانيت جاكا، لاعب أرسنال بدأ في الاستعداد إلى الرحيل عن صفوف فريقه خلال يناير القادم إلى ميلان.

وتوترت العلاقة بين جاكا وفريقه الحالي، بعد هجوم الجماهير عليه في مباراة كريستال بالاس بسبب مستواه، مما جعله يلقي قميصه على الأرض ويسب الجماهير.

ومنذ ذلك الوقت في 27 أكتوبر الماضي، يبتعد صاحب الـ 27 عاماً عن المشاركة مع فريقه، وتم سحب شارة القيادة منه.

ووفقاً للصحافة الإيطالية، فإن اللاعب السويسري بدأ في البحث عن منزل في مدينة ميلان الإيطالية تمهيداً للانضمام إلى الروسونيري في الانتقالات الشتوية القادمة.

المدير الرياضي الحالي لميلان يفان جازيدس، يعمل على إنهاء صفقة جاكا خاصة في ظل قوة العلاقة التي تربطهما معاً، منذ أن كان يعمل جازيدس في أرسنال.

أوباميانج يرد على الانتقادات الخاصة بشارة القيادة

إدارة ميلان تسعى إلى تحسين وضع الفريق، بعد تراجع النتائج، إذ يحتل النادي المركز الـ 14 برصيد 13 نقطة وبفارق أربع نقاط عن مراكز الهبوط.

جدير بالذكر أن جاكا هذا الموسم، لعب مع أرسنال 10 مباريات بمختلف المسابقات، تمكن خلالها من صناعة هدفاً واحداً.