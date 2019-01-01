مدافع توتنهام يعرض مساعدة جاكا في أزمته مع أرسنال

القائد السويسري دخل في مشكلة مع جمهور فريقه

تحدث بن دافيز، مدافع توتنهام، عن الأزمة الدائرة بين قائد أرسنال جرانيت جاكا وناديه وجماهيره، وعرض مساعدة اللاعب السويسري.

وسب جاكا جماهير فريقه أثناء التبديل في لقاء الأسبوع الماضي أمام كريستال بالاس، ورفض التقدم باعتذار بسبب الإهانات التي تلقاها على حد تعبيره.

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وقال ديفيس في تصريحات للإعلام: "تحدثت مع طبيب نفسي في ويلز وقال لي إن لاعبي الكرة في نقطة حرجة فيما يتعلق بالتوتر عند الانتقادات".

وأكمل: "تتعرض لانتقادات من الملايين كل مباراة، الأمر ليس كأنك تعمل في محل والبعض يعلق على أداءك، ولكن بيئة بها ضغط كبير، أتفهم شعور البعض بالضغط النفسي والمعاناة".

وأضاف الويلزي: "هذا أمر طبيعي ونحتاج للحديث عنه أكثر، وفيما يخص جاكا يبدو أنه يعاني وربما بحاجة للمساعدة، لا أحد يريد رؤية ما حدث، بعيداً عن المنافسة، إذا بالإمكان مساعدته يجب أن نفعل".

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وغاب جاكا عن تشكيل أرسنال الذي تعادل مساء السبت أمام وولفرهامبتون بهدف لكل جانب على ملعب الإمارات.