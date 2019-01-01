بوتشيتينو يعلق على واقعة جاكا

قائد أرسنال ومشكلة مع جماهير فريقه

علق مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو على واقعة هجوم جمهور أرسنال على قائد فريقها جرانيت جاكا في لقاء كريستال بالاس الجولة الماضية.

وخرج جاكا غاضباً وسط صافرات استهجان جماهير المدفعجية، وشوهد وهو يتفوه ببعض الكلمات المسيئة، ثم خلع قميصه، ولاحقاً رفض الاعتذار صراحة عما بدر.

كلوب يكشف موقف فابينيو والمصابين من مواجهة أستون فيلا

وقال بوتشيتينو في المؤتمر الصحفي للقاء إيفرتون: "لم أر الواقعة وبالتالي لا يمكنني التعليق، ولكن يجب أن نفهم أن كل لاعب وكل فرد في الجهاز الفني تحت الضغط".

وأضاف: "الجماهير في المدرجات تكون عاطفية، ونحن من جانبنا يجب أن نتفهم تلك الجزئية".

إيمري يؤكد غياب جاكا ويلمح لظهور أوزيل أمام ولفرهامبتون

وحول استدعاء جيوفاني لو سيلسو للمنتخب الأرجنتيني: "لا يعجبني الأمر، ولكني كنت لاعباً يوماً ما وأتفهم الشعور، ولكن أتقبل القرار وسأظل مدافعاً عن المنتخب".

ويلعب سبيرز في الجولة 11 من البريميرليج مساء الأحد أمام إيفرتون على ملعب الأخير.