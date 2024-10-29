بعد أزمته مع فينيسيوس.. جافي يبعث رسالة لرودري "أفضل لاعب في العالم"

ماذا قال نجم برشلونة؟

هنأ الإسباني جافي نجم برشلونة، زميليه الفائزين بجوائز الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول أمس الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس.

وحصل رودري نجم مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا على جائزة الكرة الذهبية، كأفضل لاعب في العالم لعام 2024، بينما حصد لامين يامال لاعب برشلونة جائزة كوبا التي تمنح لأفضل لاعب شاب.

وكتب جافي على وسائل التواصل الاجتماعي تهنئة ليامال البالغ من العمر 17 عامًا، قال فيها "أكثر من يستحقها، يا أخي"، مرفقًا صورة تجمعهما مع نجم برشلونة بيدري، حيث فاز الثلاثي بجائزة كوبا في أعوام 2021 و2022 و2024.

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كما بعث برسالة مشابهة إلى رودري، إذ نشر صورة كاريكاتورية للاعب الإسباني وهو يرفع الكرة الذهبية، وكتب عليها: "تهانينا يا صديقي، تستحقها".

وانخرط جافي في مشادة مع فينيسيوس في مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم السبت الماضي على ملعب سانتياجو برنابيو، حين أشار لاعب برشلونة للنجم البرازيلي بنتيجة المباراة الضخمة بالإيماءات وبصوت عال "4-0، 4-0"، ورد عليه مهاجم ريال مدريد، وفق بعض التقارير، بأنه "سيتوج بالكرة الذهبية يوم الإثنين (وهو ما لم يحدث)".