جاريدو يقود العين لقب الطاولة على النصر في أول مباراة

الفريق العيناوي يُحقق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام النصر

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حقق نادي العين الإماراتي فوزاً هاماً على حساب النصر في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من منافسات دوري الخليج العربي.

أهداف المباراة جاءت عن طريق ألفارو نيجريدو للنصر في الدقيقة 26، وتعادل جمال معروف للعين في الدقيقة 28، وسجل إبراهيم دياكي الثاني للعين في الدقيقة 86.

وشهدت الدقيقة 26، الهدف الأول بالمباراة، حيث سجل العين هدف التقدم من ضربة جزاء سددها ألفارو نيغريدو ليعلن تقدم العميد بهدف نظيف.

جاريدو مدرب #الأهلي السابق يحقق الانتصار الأول مع العين الإماراتي بالفوز على#النصر بهدفين لهدف. pic.twitter.com/noM7BJtJxT — جول مصر (@goaleg) February 23, 2019

وبعد دقيقتين فقط جاء التعادل عبر جمال معروف الذي استلم كرة عرضية من الجهة اليسرى وسددها قوية حاول إبراهيم عيسى التصدي لها لكنها اصطدمت بيده ثم سكنت الشباك.

الفريق العيناوي تفوق في الشوط الثاني، وضغط بشكل كبير من اجل تسجيل الهدف الثاني للفريق.

وواصل إبراهيم دياكي عادته، وسجل هدف الفوز بعد دخول الملعب، والذي جاء بعد تسديدة قوية من ضربة ثابتة في الدقيقة 86.

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يُذكر أن هذا الفوز رفع رصيد العين إلى 35 نقطة في المركز الثاني من الترتيب، في حين توقف رصيد النصر عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.