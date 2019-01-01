حمد الله يحصد جائزة لاعب الجولة في الدوري السعودي

بعد تألقه أمام الأهلي وتسجيله ثنائية الفوز بالجولة 20 من البطولة

توج المغربي عبد الرزاق حمد الله، تألقه مع نادي النصر بجائزة جديدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

عبد الرزاق كان السبب الرئيسي في فوز النصر على الأهلي يوم الثلاثاء الماضي بهدفين مقابل هدف.

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النجم المغربي أحرز هدفي النصر في الدقيقتين 46 و 60 من زمن المباراة، بينما سجل للأهلي عمر السومة من ركلة جزاء.

نجم #العالمي المغربي عبدالرزاق حمدالله يتسلم جائزة أفضل لاعب في الجولة العشرين من #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان 🏹💪 pic.twitter.com/qwE243WO66 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 23, 2019

ثنائية حمد الله منحته جائزة أفضل لاعب في الجولة العشرين للمسابقة، وفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي للنصر على تويتر.

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ويحتل حمد الله المركز الخامس من بين هدافي المسابقة حتى الآن، وبرصيده 13 هدف مقابل 17 للفرنسي بافيتيتيمبي جوميس.

وأما النصر فيحتل المركز الثاني بجدول الدوري السعودي بـ43 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.