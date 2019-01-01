جاريث بيل يُظهر وجهًا جديدًا في ريال مدريد

جاريث بيل يبدو مبتسمًا ويتحدث مع راموس وهازارد كثيرًا.. وجه جديد للويلزي في ريال مدريد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

ظهر جاريث بيل بوجه مغاير خلال تدريبات ريال مدريد الصباحية اليوم والتي أقيمت بعد عودة زين الدين زيدان من أجازة وفاة شقيقه.

وكانت المصادر قد تحدثت عن اقتراب خروج جاريث بيل من ريال مدريد الذي يبحث عن عرض مناسب لتسويق نجمه الويلزي.

وشارك بيل في التدريبات بشكل حماسي، وبدا بوجه مبتسم وكثير التحدث مع زملائه خاصة إيدين هازارد وسيرخيو راموس.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2019

وكشفت كادينا كوبي عن تغير معنويات جاريث بيل تجاه تدريبات ريال مدريد التي اعتاد أن يحضرها بوجه عابس.

وأضافت أن فلورنتينو بيريز راضٍ عن الوجه الجديد الذي يظهر به بيل في التدريبات عن الحماس والرغبة في إثبات نفسه رغم أزمته مع زيدان.

"حركات مصريين" | كيف انتزع ماني عرش الأخلاق من صلاح

يذكر أن تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى أن بيل بات قريبًا من الاستمرار مع ريال مدريد خلال الموسم المقبل بسبب عدم وصول أية عروض له.